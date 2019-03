Detinguts 19 motoristes de la banda Hell Angels MC a Tarragona i Barcelona

Els Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal de Sabadell (Barcelona) van detenir el 26 de febrer a 19 persones en el marc d'un operatiu policial destinat a les activitats il·lícites que duien a terme membres de la banda de motoristes Hells Angels MC, a les seves seus de Barcelona i Tarragona. En un comunicat aquest diumenge, la policia catalana ha informat que la investigació els relaciona amb delictes contra la salut pública, robatoris amb violència, coaccions, extorsió, lesions, tinença d'armes i pertinença a organització criminal.

El març del 2018 la Unitat Central de Bandes Criminals va tenir coneixement d'un incident en el qual cinc membres de la banda van irrompre violentament en un bar de Cambrils (Tarragona), on hi havia integrants d'un club rival els quals van agredir violentament amb cadires i objectes contundents. La investigació va posar en relleu que els components d'aquesta banda a Tarragona "conformaven una organització criminal perfectament estructurada i jerarquitzada amb la finalitat de traficar amb drogues i cometre delictes violents".

Els agents també van corroborar que els motoristes aplicaven una estricta disciplina interna contra els integrants del grup que violaven les normes de l'organització. Els Hells Angels MC de Tarragona, que compten amb integrants a Catalunya, Aragó i País Basc, exercien la violència i la intimidació cap a altres clubs de "motards" presents en el seu territori els quals havien sotmès al seu control i supervisió.

A més, la banda de Tarragona tenia una marcada ideologia d'extrema dreta i al llarg de la investigació es van evidenciar agressions de tipus racista i xenòfob comeses per membres de la banda. Quant al tràfic de drogues, els agents van evidenciar que la banda comptava amb cultius de marihuana en immobles que es llogaven expressament per a aquesta activitat i que altres integrants del club ho feien als seus propis domicilis.

Connexions amb el tràfic de drogues

També traficaven amb cocaïna, tant des de la seu del club com a través de negocis relacionats amb els seus integrants, i es va detectar que la seu de Hells Angels MC de Barcelona funcionava com a punt de venda de cocaïna. El 26 de febrer els Mossos van realitzar un dispositiu policial amb 13 entrades a les seus de Tarragona i Barcelona, així com en domicilis dels principals investigats i establiments relacionats amb el cultiu i trànsit de substàncies estupefaents. Van arrestar dinou persones a Catalunya i País Basc, tant de membres de Hells Angels MC com altres persones relacionades amb l'organització.

A la seu de Tarragona es van decomissar diverses substàncies estupefaents destinades al trànsit, i es va intervenir una arma de foc, abundant documentació, material informàtic i dispositius electrònics amb informació sobre el funcionament, estructura i normativa interna de Hells Angels MC, a més d'objectes i material relacionat amb l'organització, amb simbologia nazi i feixista. La investigació continua oberta, els detinguts van passar a disposició judicial el 28 de febrer i el jutge va decretar presó per a dos dels arrestats i llibertat amb mesures cautelars per a la resta.