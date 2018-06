Dotze detinguts per comprar pornografia infantil a internet i per correu

La Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup de compradors de pornografia infantil a través d'internet i de correu postal en una operació conjunta que s'ha allargat més de deu mesos. La investigació s'ha saldat amb 12 detinguts –tres dels quals a Catalunya–, 31 investigats i 25 escorcolls. Els investigadors han tret a la llum casos com el d'un professor d'institut de la província de Màlaga que es valia de la seva situació d'autoritat sobre els seus alumnes per fer acostaments amb finalitat sexual. En un altres cas, a Cantàbria, es va detectar que un dels investigats treballava en una escola infantil i ho aprofitava per fer fotografies de caràcter pedòfil als menors i per apropiar-se de la seva roba interior. Pel que fa a Catalunya, la investigació ha descobert una llibreria que hauria pogut gestionar comandes amb aquest material.

La policia ha actuat en diferents províncies espanyoles contra els compradors de material pedòfil produït per un grup ja desarticulat en l'anomenada operació Trinity, que van portar a terme els dos cossos policials l'estiu del 2016. Gràcies a aquesta operació de fa dos anys, es van detenir set persones per múltiples delictes d'abús sexual a menors, producció i distribució de pornografia infantil. Les investigacions es van iniciar quan el personal de la direcció general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) va detectar una situació de risc en un centre de Tortosa. A partir d'aquí, es va descobrir que s'estaven produint abusos sexuals a menors en un pis i que aquestes escenes s'havien enregistrat. La productora establerta pel grup criminal havia estat en funcionament entre els anys 2008 i 2015.

Els investigadors van haver de revisar més de 5.000 fitxes de menors per poder arribar a identificar-ne quatre, a més de fer una anàlisi detallada fotograma a fotograma que va possibilitar que s'identifiquessin 27 víctimes i detectés que hi havia un mínim de 52 víctimes més.

El nombre de compradors sobre els quals es va obtenir informació ascendia a un total de 54, repartits per tot l'estat espanyol i altres països. El següent pas va ser activar de nou la col·laboració entre Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil per dur a terme l'anomenada operació Ebisú, que ha durat prop de deu mesos i s'ha tancat amb 12 detencions.

En l'àmbit internacional el grup productor de pornografia infantil va desenvolupar més de 900 operacions comercials amb més de 550 clients en 44 països, segons informen la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra.