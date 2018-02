Detinguts per fer córrer un vídeo amb una agressió sexual a un nadó

Fa uns dies, un jove de Barcelona va rebre al seu mòbil un vídeo de pornografia infantil en què es veia un adult agredint sexualment un nadó de pocs mesos. Les imatges, que duren 25 segons, li havien arribat per un grup de WhatsApp que està format per estudiants d’entre 16 i 20 anys i que, entre ells, no es coneixen tots. Alguns membres del grup van recriminar la difusió del vídeo a la persona que ho va enviar, malgrat que altres integrants -entre els quals el noi que l’havia enviat- hi van treure importància. No és habitual, però un dels membres del grup va decidir denunciar i, a més, va aportar les imatges i la conversa de WhatsApp als Mossos d’Esquadra.

Arran de la denúncia, els Mossos de la unitat d’investigació de Nou Barris van detenir el menor de 17 anys que havia compartit al grup el vídeo de pornografia infantil. El detingut va explicar que ell havia rebut les imatges en una altra conversa de WhatsApp amb un noi de 18 anys, que la policia també va detenir. Els Mossos van detenir els dos joves aquest dilluns i ara treballen per esbrinar l’origen de la cadena de difusió del vídeo, ja que el jove de 18 anys no ha aclarit com havia obtingut les imatges. La policia també investiga el contingut del vídeo, tot i que descarta que els dos detinguts hagin participat en la seva producció.

De fet, els Mossos ja van imputar un altre home el desembre passat per haver difós el mateix vídeo, malgrat que de moment se’n desconeix l’origen. Pel que fa als detinguts aquesta setmana, tots dos de nacionalitat espanyola, van quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial -en el cas del noi de 17 anys, se’n va fer càrrec la Fiscalia de Menors-. El cap d’investigació de la comissaria de Nou Barris dels Mossos, Eduard Rodríguez, explica que els dos joves s’enfronten a una pena d’entre un i cinc anys de presó pel delicte de difusió d’imatges de pornografia infantil.

“El fenomen de banalitzar imatges d’aquest tipus és cada vegada més recurrent”, alerta Rodríguez. En un grup de WhatsApp “es passen imatges dures i crues, que tenen més impacte, sense ni tan sols examinar el que s’està enviant”, afegeix el cap d’investigació, que considera que si els joves “haguessin analitzat un parell de minuts el vídeo, no l’haurien difós”.

Què fer quan es rep el material?

Els Mossos recorden que, quan es rep material de pornografia infantil al mòbil, s’ha de fer arribar a una comissaria perquè la policia pugui esbrinar-ne l’origen. “No s’ha de difondre, encara que es pretengui fer per alertar de la situació que mostren les imatges, perquè així es viralitza el contingut”, avisa Rodríguez. Tot i això, el cap d’investigació admet que, malauradament, acostumen a ser “anecdòtics” els casos de persones que denuncien la difusió de contingut de pornografia infantil pel mòbil, ja que és habitual que els integrants d’un grup de WhatsApp es coneguin tots.

“Valorem la valentia del denunciant”, destaca Rodríguez, que considera que en el cas que s’ha destapat aquesta setmana va afavorir que denunciés el fet que no tots els membres del grup es coneixien. També apunta que la difusió de material d’aquest tipus “no és un problema només de la gent jove”.