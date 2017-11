Detinguts dos homes per enaltiment del jihadisme

Nou cop al jihadisme islàmic i en concret al seu aparell de propaganda i difusió a través de les xarxes socials. Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir a Sant Pere de Ribes (el Garraf) dos homes d’entre 30 i 40 anys de nacionalitat marroquina com a presumptes autors dels delictes d’enaltiment i justificació pública dels postulats jihadistes, principalment del Daeix -l’acrònim àrab de l’Estat Islàmic-. Els dos detinguts, que vivien en domicilis diferents, actuaven de manera coordinada des de l’any 2012.

L’operació policial, en què han participat diverses unitats especialitzades dels Mossos, es va iniciar ahir cap a les quatre de la matinada per ordre del jutjat central d’instrucció número 5 de l’Audiència Nacional i va acabar al migdia. En concret es van escorcollar minuciosament dos habitatges ocupats de manera il·legal. Un situat al pis segon segona del número 91 del carrer Jaume Balmes i l’altre al pis primer primera del número 29 del passeig de Circumval·lació, tots dos al centre urbà de Sant Pere de Ribes. Els agents també van escorcollar el cotxe d’un dels detinguts.

Els Mossos van comissar abundant documentació, aparells electrònics, dispositius de memòria, ordinadors i altres objectes relacionats amb l’activitat terrorista, amb la delinqüència comuna o amb el crim organitzat, en concret amb la venda de droga.

El fort dispositiu que van desplegar ahir els Mossos va sorprendre els veïns de la zona. Els del passeig de Circumval·lació es van pensar que es tractava d’“una baralla relacionada amb el tràfic de droga”, perquè el bloc de pisos on es va fer l’escorcoll estava ocupat il·legalment -de fet, no hi ha corrent a tot l’immoble- i era molt normal veure cada dia entrar-hi i sortir-ne gent per comprar droga, segons van indicar diversos veïns. Isabel Martínez, presidenta de la comunitat de propietaris del número 91 del carrer Balmes, va assegurar que el detingut vivia en un pis ocupat il·legalment des de feia un any i mig i que “a les dues, tres de la matinada els veies entrar ordinadors, maletes i coses estranyes”. “Els veïns teníem por”, va afegir. De fet, a mig matí l’alcaldessa del municipi, Abigail Garrido, es va desplaçar fins al carrer Balmes per tranquil·litzar als veïns i donar-los tota la informació de què disposava sobre l’operatiu policial.

Sense domicili fix

El fet que els membres de la cèl·lula propagandística no tinguessin un domicili fix i visquessin en pisos ocupats de manera il·legal va dificultar la investigació, que es va iniciar fa uns mesos quan es van localitzar a les xarxes socials diversos perfils que difonien els postulats jihadistes i justificaven les accions dels grups terroristes amb l’objectiu d’incitar a cometre atacs.

Quan els investigadors van aconseguir identificar als administradors dels perfils i van establir la manera coordinada amb què operaven es van adonar que prenien moltes mesures de seguretat tant a les xarxes com a la seva vida quotidiana per no ser enxampats. És la mateixa manera d’actuar de cèl·lules semblants. Els dos detinguts passaran demà a disposició de l’Audiència Nacional.