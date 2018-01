Detinguts dos nois de 14 anys per la mort de dos ancians a Bilbao

Dos menors de 14 anys han estat detinguts en relació amb la mort de dos avis de 87 anys a Bilbao aquest dijous, 18 de gener, al barri d'Otxarkoaga.

Segons han informat a l'agència Efe fonts de la investigació, la primera detenció s'ha fet aquest migdia al municipi de Balmaseda, i la segona a Bilbao a primera hora de la tarda. Per ara sembla que no hi haurà més detencions.

Els investigadors de la comissaria de l'Ertzaintza de Deusto, a Bilbao, consideren que els dos nois de 14 anys estan relacionats amb l'assassinat d'aquestes dues persones i passaran a disposició de la Fiscalia de Menors. Les mateixes fonts han explicat que els dos adolescents detinguts són veïns del barri on va tenir lloc el doble crim.

Aquests dos avis, que eren un matrimoni, van ser trobats morts aquest dijous al seu domicili, al carrer Zizeruena, després que un familiar hi acudís preocupat perquè no responien al telèfon. Els dos cossos presentaven signes de gran violència, cops al cap i diverses ganivetades, i el pis estava regirat i hi havia molta sang.

L'endemà del doble crim, aquest divendres mateix, centenars de veïns del barri es van manifestar en senyal de dol i de protesta pel succés i van reclamar més seguretat a la zona. A l'acte hi va assistir l'alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, que va ser increpat per alguns dels manifestants.