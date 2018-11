Detinguts per extorsionar durant tres anys un administrador financer

Els Mossos d'Esquadra han detingut cinc persones per extorsionar durant tres anys un administrador financer. Mitjançant amenaces i intimidacions, els detinguts -que estan acusats de delictes d'extorsió, de tràfic de drogues i grup criminal- haurien obligat la víctima a fer-los un pagament de 585.000 euros en concepte d'interessos i multes per un préstec de 160.000 euros que no hauria contret i a signar documents en els quals acceptava el deute.

Els arrestats havien aconseguit que els pagués 80.000 euros i que els transferís un vehicle de la seva propietat sense cap contraprestació econòmica. Fruit de la investigació, els Mossos d'Esquadra han determinat que també es dedicaven al tràfic de marihuana. Els detinguts també han extorsionat altres persones relacionades amb l'administrador financer. Van aconseguir que una segona víctima els donés tres rellotges valorats en 100.000 euros abans de marxar del país per fugir dels arrestats. També van exigir 60.000 euros a una tercera víctima, que va arribar a pagar uns 12.000 euros, per una operació fallida de compravenda d'un immoble.

Les cinc persones van ser detingudes el 20 de novembre, després que els agents dels Mossos d'Esquadra escorcollessin el domicili del líder del grup a Barcelona. En el domicili, van intervenir una arma de foc curta semiautomàtica, una defensa elèctrica, un puny americà, més de 20.000 euros en metàl·lic, documents de comptabilitat i els tres rellotges lliurats per una de les víctimes.

Els Mossos d'Esquadra van fer el mateix dia una entrada en una casa a Bigues i Riells (Vallès Oriental), on el grup havia instal·lat dues plantacions de marihuana. S'hi van intervenir 805 plantes de marihuana i més de 13 quilos de cabdells empaquetats per a la seva distribució, així com material per al seu cultiu. Els arrestats van passar a disposició judicial el 23 de novembre i el jutge va decretar per a tots ells llibertat amb càrrecs i ordres d'allunyament de la víctima. Tres persones més estan sent investigades pels mateixos fets.