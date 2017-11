Detinguts per frau: compraven vins i caves cars com si fos gelatina per a gent gran

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes per presumpte frau en un centre sociosanitari de Tortosa. Els detinguts expedien factures falses per obtenir per a ús particular productes alimentaris exclusius. Segons la policia, haurien defraudat uns 45.000 euros en els últims 5 anys mitjançant aquesta pràctica. La policia els ha detingut com a presumptes autors dels delictes de malversació de cabals públics i falsificació documental. Els homes, d'edats compreses entre els 48 i els 59 anys, tots tres de nacionalitat espanyola i veïns de Lleida, Xerta i Tortosa, són un treballador i un membre de la junta directiva d'aquest centre i un comercial d'una empresa d'alimentació.



Els fets es remunten a l’agost d'aquest any, quan els Mossos van iniciar una investigació, tutelada pel jutjat d'instrucció número 1 de Tortosa, després de que l'Ajuntament de Tortosa denunciés a la fiscalia un possible frau en un centre sociosanitari de titularitat municipal.



Els investigadors van constatar que un dels investigats, que treballava de comercial d’una empresa de distribució alimentària, servia vins, caves i altres productes alimentaris selectes -de tipus gurmet- que facturava periòdicament al centre sanitari. Per tal que el frau no fos detectat, es modificaven els conceptes dels albarans i les factures, i s'hi feia constar un producte alimentari gelatinós, especialment indicat per a persones de la tercera edat. Aquests productes eren lliurats directament a un treballador de la institució, que s'ho repartia amb un alt càrrec per al seu ús particular.



La investigació va determinar que els investigats haurien defraudat uns 45.000 euros en els últims 5 anys mitjançant aquesta pràctica, i que també estava implicada la gerent de l'empresa distribuïdora, que ha quedat citada com a investigada.



L'11 d’octubre els agents van detenir el treballador de l'hospital i el comercial, i el 27 d’octubre van detenir el membre de la junta directiva quan va retornar d'un viatge a l'estranger.



Els investigadors continuen les gestions per determinar si aquesta pràctica s'hauria portat a terme amb altres empreses proveïdores del mateix centre. Els tres detinguts van quedar en llibertat després de declarar en seu policial a l’espera de presentar-se davant l’autoritat judicial competent una vegada siguin requerits.