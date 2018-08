Detinguts 10 immigrants per organitzar el salt a la tanca de Ceuta del juliol

La Guàrdia Civil ha detingut 10 immigrants com a suposats responsables del salt a la tanca de Ceuta del 26 de juliol. Entre ells hi ha el cap del grup que hauria organitzat l'assalt, que hauria oposat una forta resistència quan ha sigut arrestat. Fonts de la Guàrdia Civil han apuntat que la detenció ha sigut a les 8.15 h al Centre d'Estada Temporal d'Immigrants (CETI) de Ceuta, on eren els 10 arrestats des del dia que es va produir l'assalt.

A finals de juliol, més de 600 immigrants van aconseguir entrar a Ceuta després d'un salt massiu que va provocar ferides a 22 agents de la Guàrdia Civil, segons les associacions del cos, i a un nombrós nombre de subsaharians. Els investigadors han identificat 10 dels suposats impulsors del salt a la tanca, a qui atribueixen els delictes d'atemptat a agents de l'autoritat, danys i pertinença a organització criminal.