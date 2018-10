Detinguts 6 lladres acusats de 110 robatoris en locals de Ciutat Vella

Els Mossos d'Esquadra han detingut en les últimes setmanes sis presumptes lladres –tots han ingressat a la presó per ordre judicial– acusats de participar en almenys 110 robatoris en comerços i oficines del districte de Ciutat Vella de Barcelona.

Els Mossos han informat aquest dissabte en un comunicat que, des de la detenció d'aquests presumptes lladres, el nombre de robatoris que havien alarmat els veïns d'aquest districte barceloní s'ha reduït considerablement.

Segons l'agència Efe, l'última detenció es va produir el 30 de setembre, quan la policia va detenir un home de 32 anys i nacionalitat italiana com a presumpte autor de disset robatoris en comerços del centre de Barcelona. Tal com explica la policia, l'autor dels fets, que actuava de nit, forçava les persianes metàl·liques dels establiments per accedir al seu interior i endur-se'n diners de la recaptació, ordinadors o dispositius electrònics. Malgrat que el lladre, que va ser identificat gràcies als tatuatges que portava, actuava preferentment a Ciutat Vella, també va cometre sis dels robatoris a l'Eixample.

En el conjunt dels robatoris, aquest presumpte lladre, que el jutge ha enviat a la presó, es va emportar 15.805 euros, a més de tres tauletes electròniques, un televisor –posteriorment recuperat i tornat al seu propietari–, peces per valor de 600 euros, dos ordinadors portàtils i un telèfon mòbil.

La detenció d'aquest lladre, que ja ha ingressat a la presó, se suma a cinc detencions més fetes en les últimes setmanes pels agents dels Mossos.

Els altres cinc detinguts, que també han ingressat a la presó, són un home de nacionalitat espanyola al qual se'l relaciona amb 49 robatoris en bugaderies del districte, dos homes italians acusats de cometre 26 robatoris, i dos jubilats espanyols que es dedicaven a entrar a robar en edificis d'oficines i que van cometre fins a 18 robatoris.