Detinguts quatre membres d'una mateixa família per explotació sexual de noies

Els Mossos d'Esquadra han detingut, amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana, quatre membres d'una mateixa família que presumptament formaven part d'un grup criminal que es dedicava al tràfic de dones per explotar-les sexualment. Els quatre detinguts són una dona i tres homes, d'edats entre els 25 i els 62 anys i de nacionalitat veneçolana. Se'ls responsabilitza de l'explotació sexual de cinc noies.



Els fets es remunten al mes d'agost de l'any passat, quan els Mossos van tenir coneixement que aquest grup criminal estaria captant noies al seu país d'origen per explotar-les sexualment a Barcelona. Totes les víctimes eren de nacionalitat veneçolana. La policia va engegar, llavors, una investigació que va constatar els fets.





Un dels homes del grup escollia les víctimes al país d'origen per la seva precària situació econòmica i social, i els oferia una falsa oferta laboral a Barcelona com a massatgistes. Quan arribaven a la ciutat, els membres del grup les acollien als seus domicilis, però els prenien el passaport i les privaven de llibertat de moviments. També els feien pagar 12.000 euros en un termini màxim de tres mesos per cobrir les despeses del viatge.



Les víctimes es veien obligades a exercir la prostitució per satisfer el suposat deute i les seves jornades podien ser de fins a 16 hores continuades, segons han informat avui els Mossos en un comunicat. A més, sempre anaven acompanyades d'un dels seus explotadors. Si estaven malaltes i no podien treballar o volien desistir de l'activitat, les amenaçaven de publicar fotos seves compromeses a les xarxes socials, amb el risc que les seves famílies tinguessin coneixement de la feina que estaven fent a Catalunya.



Davant aquests fets els Mossos i la Guàrdia Urbana de Barcelona van establir un dispositiu que va permetre detenir quatre persones i escorcollar els domicilis que tenien al districte de Nou Barris a Barcelona. Els arrestats van passar a disposició del jutjat número 26 de Barcelona el 15 de gener, i el jutge va decretar presó per a dos dels tres homes i llibertat amb càrrecs per a la resta.

La investigació continua oberta i no es descarta que apareguin més dones que han sigut víctimes de l'organització. Les víctimes, al seu torn, han sigut ateses per la Unitat Municipal contra el Tràfic d’Éssers Humans (UTEH) de l’Ajuntament de Barcelona.