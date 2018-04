Detinguts els responsables d'una perruqueria de Cornellà per traficar-hi amb haixix

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres responsables d'una perruqueria de Cornellà de Llobregat acusats de traficar amb haixix des de l'establiment. Els agents van confiscar 3,2 quilos d'aquesta droga amagada al magatzem. Segons han informat els Mossos, en l'operació, que es va dur a terme aquest dimarts, 27 de març, també es va arrestar un home amb diversos antecedents per delictes contra la salut pública que acabava d'anar a buscar 200 grams d'haixix a la perruqueria.

Després d'identificar aquest sospitós, els Mossos van demanar suport a una patrulla de la Guàrdia Urbana de Cornellà i es van dirigir a la perruqueria, situada al barri de la Gavarra, on hi havia tres homes: el propietari, el seu germà i el cunyat d'aquest germà. Els agents van escorcollar l'establiment, on van trobar al magatzem 3,269 quilos d'haixix.

A més, els agents van localitzar, amagats en calaixos i a dins d'una màquina de fer massatges, 9.472 euros en efectiu, fraccionats en bitllets de 50, 20, 10 i 5 euros, suposadament obtinguts amb la venda dels estupefaents.

Davant aquesta situació, els Mossos d'Esquadra van detenir els tres homes que hi havia a la perruqueria, acusats d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues.

Dels quatre detinguts, el jutge de guàrdia de Cornellà ha ordenat l'ingrés a la presó de dos i la llibertat amb càrrecs dels altres dos.