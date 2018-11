Detinguts uns pares per tancar el seu fill en un cotxe per anar de festa a Barcelona

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut uns pares per deixar el seu fill de 10 anys tancat al cotxe, estacionat en un aparcament subterrani del Port Olímpic de Barcelona, per anar-se'n de festa. Segons ha informat avui la policia, la parella va ser detinguda dissabte a la matinada per un delicte d'abandonament d'un menor, mentre que el nen ha quedat a disposició d'un familiar.

Una patrulla de la Guàrdia Urbana era al Port Olímpic, en el marc d'un dispositiu de seguretat de la zona d'oci nocturn, quan va trobar a les tres de la matinada de dissabte el menor dins d'un vehicle, estacionat en un aparcament subterrani. Els agents van preguntar al nen on eren els seus pares i ell va assegurar que havien anat a un local d'oci nocturn.

Aleshores els policies van intentar localitzar per telèfon els pares, encara que no ho van aconseguir. Gairebé una hora després, els pares van arribar a la zona on estava aparcat el cotxe amb evidents símptomes d'haver estat consumint alcohol, per la qual cosa tots dos van quedar detinguts per un delicte d'abandonament d'un menor.

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha derivat les diligències d'aquest cas als Mossos d'Esquadra, que han deixat la parella en llibertat a l'espera que els citi el jutge. També han posat el cas en coneixement de la direcció general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA).