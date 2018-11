Detinguts per robar amb violència furgonetes i autocaravanes a l'AP-7 mentre les víctimes dormien

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 4 de novembre quatre homes pel robatori amb violència de furgonetes i autocaravanes a l'AP-7 mentre les víctimes dormien en àrees de servei. Els lladres, amb diversos antecedents, s'identificaven com a policies per guanyar-se la confiança de les seves víctimes, i si aquestes no acataven les seves ordres o oposaven resistència eren agredides. Les víctimes més habituals eren persones estrangeres que solien portar grans quantitats de diners en efectiu perquè estaven de vacances.

Detinguts quatre membres d'un grup d'origen bosnià que es feien passar per policies per perpetrar robatoris violents a l'autopista AP-7 https://t.co/3vFANGrazP pic.twitter.com/OfgpRtw0uj — Mossos (@mossos) 6 de novembre de 2018

Els Mossos van saber que des del dia 18 d'agost s'havien produït diversos robatoris amb violència al llarg de l'AP-7. Els lladres tenien una alta mobilitat i es desplaçaven des de l'Alt Empordà fins a la Comunitat Valenciana. Podien fer uns 700 quilòmetres en una sola nit. Als detinguts, d'entre 28 i 49 anys i de nacionalitat bosniana, se'ls acusa de dos delictes de robatori amb violència, un de lesions, dos de robatori amb força, dos de furt, tres d'usurpació de funcions públiques i tres delictes més contra la seguretat del trànsit.

Ordre d'allunyament de l'AP-7

Durant la investigació, els agents van descobrir que utilitzaven una nau d'un polígon industrial de l'Àrea Metropolitana de Barcelona com a residència temporal i per amagar-hi el botí robat. Després d'un dispositiu policial de vigilància i seguiment, el 4 de novembre es van portar a terme les detencions i es va registrar la nau, on els Mossos van trobar més de 3.000 euros en efectiu en diversos tipus de moneda.

L'empresa Abertis ha col·laborat activament amb els sistemes de videovigilància de l'autopista i s'ha presentat com a part perjudicada en el procés judicial. Els detinguts van passar a disposició del jutjat d'instrucció número 3 de Figueres el 5 de novembre, que ha decretat dues ordres d'allunyament a l'AP-7 per als principals implicats.