Deu ferits per l'accident de tren a Castellgalí encara continuen ingressats

Actualment encara hi ha deu ferits ingressats per l’accident de tren de divendres a Castellgalí (Bages), que va provocar la mort de la maquinista d'un dels combois. Quatre dels ferits són a l'hospital Mútua de Terrassa (dos de greus i dos de menys greus), quatre més a Althaia, a Manresa (un de greu, un de menys greu i dos de lleus) i dos a l’Hospital Vall d’Hebron (menys greus). En total, encara hi ha tres ferits greus a conseqüència del xoc frontal entre els dos trens.

Les tasques de retirada dels trens després de l'accident ferroviari d'aquest divendres a Castellgalí encara continuen durant aquest diumenge, ha assegurat el portaveu de Renfe, Antonio Carmona. En declaracions a Europa Press, Carmona ha concretat que "ja s'han separat els dos trens" que van xocar frontalment divendres i ha anunciat que preveuen restablir la circulació dimarts.

Ara com ara la circulació de trens està tallada entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa, i s'està oferint un servei alternatiu per carretera entre aquestes dues localitats per la R4, i entre Sant Vicenç i Calaf per la R12.