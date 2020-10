Deu famílies de Badalona, a punt de perdre-ho tot per segona vegada

Fa onze mesos una desena de famílies de Badalona ho van perdre tot quan al bloc on vivien va aparèixer una gran esquerda que els va obligar a marxar d'urgència abans que s'ensorrés la finca, que es va haver d'enderrocar poc després. Fins ara tenien un recurs de suport de l'Ajuntament de Badalona, però l'alcalde Xavier Garcia Albiol ha decidit deixar-lo en suspens al·legant que no poden mantenir indefinidament les ajudes d'allotjament i de menjar i que ha de ser la Generalitat qui se'n faci càrrec. Les famílies temen perdre-ho tot per segon cop i algunes d'elles ja han optat per passar aquesta nit al ras, acampades en un parc davant de l'edifici municipal del Viver.

"La llei permet actuar en situacions d'emergència, però no pot allargar en el temps les ajudes a un servei que no és competència de l'Ajuntament de Badalona sinó de la Generalitat", insistia aquest dijous Albiol en unes declaracions recollides per l'agència Efe. Els partits a l'oposició s'han reunit aquesta tarda amb l'alcalde per mirar de trobar una sortida provisional per a les famílies –n'hi ha cinc amb criatures– mentre arriba la solució definitiva. Segons les fonts consultades, no s'ha arribat a cap acord. "És esperpèntica una situació com aquesta", apunten.

Entre les mesures que els grups han proposat a l'alcalde hi ha la possibilitat d'oferir un dels albergs municipals a les famílies –dues d'elles ho han rebutjat–, d'allargar uns dies més el recurs d'allotjament que fins ara tenien mentre es busca una sortida pactada amb la Generalitat, o bé que temporalment puguin ocupar un altre equipament municipal pensat per a persones sense recursos, que s'ha fet servir puntualment durant la pandèmia i que actualment és buit. Tot i així, segons les fonts consultades, el govern municipal ha al·legat que aquest recurs no està en condicions ara mateix.

Les ajudes d'allotjament i de manutenció que rebien les famílies van caducar aquest dimecres i avui era el primer dia en què ja no en tenien. Més enllà de la resposta immediata que se'ls acabi donant i del suport puntual que puguin trobar aquests dies per trampejar la situació, hi ha un altre problema de fons: el consistori vol que les famílies vulnerables que tenien un pis amb propietat al bloc enderrocat assumeixin la factura de la demolició, que s'acosta als 400.000 euros, una xifra inassumible per la situació de precarietat en què viuen moltes d'elles i que s'ha agreujat durant la crisi econòmica derivada de la pandèmia.