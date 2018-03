"Deu dona suport a la vaga feminista": hackegen la web del bisbe de Donosti que va acusar el feminisme de portar el dimoni dins

Un grup de dones va respondre a les declaracions del bisbe José Ignacio Munilla en què va acusar el feminisme de portar el dimoni dins despullant-se ahir davant la catedral, en el marc de la manifestació del 8-M. A més, la web de la Diòcesi de Sant Sebastià ha estat hackejada i s'hi pot llegir el manifest de la vaga sota el títol "Deu dona suport a la vaga feminista". La intervenció està signada per "La Nueve de Anonymous".

Durant la manifestació d'ahir, les crítiques al bisbe van ser recurrents a Donosti. Les manifestants li van dedicar una forta xiulada durant el seu pas per davant de la catedral i hi van fer una pintada on s'hi podia llegir "Munilla, les diables venim a per tu".