Deu quilòmetres de cua a la ronda de Dalt per un accident de trànsit

Un accident de trànsit està provocant retencions d'uns 10 quilòmetres a la ronda de Dalt, a la ciutat de Barcelona. Segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT), el sinistre s'ha produït a l'altura de la Meridiana, però la cua s'allarga fins gairebé a l'altura de Pedralbes, a l'altra punta de la ciutat.

Com a conseqüència de l'accident s'ha tallat la circulació per un carril en sentit Besòs durant gairebé una hora. Cap a les 20.30 h s'ha pogut restablir per complet la circulació, tot i que les retencions encara continuen.