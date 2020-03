Les botigues de primera necessitat resisteixen: torna la calma després d'uns dies de "psicosi"

Tercer dia de confinament: fred i pluja. Compartir despatx, i l'animació de La Jarana Parisien, uns nois del carrer Aribau que posen uns altaveus al balcó al vespre i fan ballar els veïns, salven un dilluns de plom. El dia va acabar amb Resistiré, el tema del Duo Dinámico que s'ha convertit en un himne de la lluita contra el coronavirus, i We will rock you, de Queen. I ahir va sortir el sol. Tot i així, el clima enrarit del confinament es manté, també a les botigues de primera necessitat que segueixen obertes: "Estem nerviosos perquè passa molta gent i això et crea angoixa", afirma Marta Llàcer, l'encarregada d'una fleca Turris. Tot i així, entre el companyerisme i la bona disposició dels clients, tiren endavant: "Estem bé, hi ha bon ambient i la gent entén la situació". Es veu poca gent pel carrer, només alguns porten mascareta. Com Rocío Jurado quan volia passar desapercebuda en els llocs públics, un home passa tapant-se la boca amb el coll de l'abric. La lletra de Qué no daría yo, per tornar a la vida d'abans, sembla profètica.

Es pot resumir com s'està vivint el confinament a Barcelona amb els cartells que han posat a la porta del Turris i la resta d'establiments de la ruta: horaris retallats, reducció de les persones que poden entrar alhora i la recomanació de guardar les distàncies. "La gent té por, i sempre ho pregunten tot", diu Lluïsa García a la farmàcia Clapés Billoch. Una altra constant: la gent gran, un col·lectiu de risc, amb prou feines surt de casa, només quan no tenen ningú que els pugui fer la compra. "La poca gent gran que ve ho fa protegida i acompanyada", diu Jaume Martínez, el gerent d'un supermercat Bonpreu al carrer Provença. És aquest establiment on expliquen més mesures: ara tanquen una hora al migdia per desinfectar el local. Els equips dels torns de matí, tarda i nit no es troben, i limiten el contacte dels treballadors del supermercat amb els proveïdors. "Les caixeres treballen amb guants, de moment no porten mascareta", explica Martínez.

Una altra constant: la normalitat en el subministrament, tret de les mascaretes. Hi ha desinfectant a la farmàcia, però els proveïdors han "doblat" el preu, diu Miquel Billoch. I també ho és la davallada de vendes després d'un cap de setmana que va ser "una bogeria", explica Llàcer, i d'" overbooking", segons Lluís Puigcercós, treballador d'una fruiteria al mercat del Ninot. "Va ser una psicosi", subratlla Rosi Gutiérrez, de la carnisseria Salas. Fins i tot han davallat massa en alguns punts: mentre que Antònia Herrera diu que ven "un mica més", tot i que la setmana ha començat amb molta calma, Jordina Estop, d'una parada de peix salat, creu que hi ha "massa tranquil·litat", perquè no poden servir als restaurants i perquè, malgrat que sembla més fàcil conservar-lo, no tothom sap cuinar un tros de bacallà ni té la paciència per dessalar-lo durant tres dies. No passa res: en venen de dessalat i no perden el somriure. La fruita té un altre ritme, perquè es pot guardar pocs dies, i la venda és al dia.

Malgrat tot, el confinament no implica no poder-se menjar un bon plat de paella o un risotto: l'arròs va ser un dels productes més venuts els últims dies de la setmana passada a la Mantequeria Lasierra, un colmado gurmet del carrer Rosselló, com també els productes per fer un bon vermut o picar alguna cosa després de sortir de la feina. "Nosaltres venem un altre tipus d'aliment més delicatessen, però la setmana passada va ser igual. Com que han tancat bars, cafeteries i restaurants, la gent no vol perdre aquest costum tan nostre de prendre alguna cosa, i ho fa a casa", expliquen Ramon Lasierra pare i fill.