Difonen una altra fotografia del ciclista que va atropellar un nen i un adult a la Diagonal

La Guàrdia Urbana de Barcelona segueix buscant un ciclista que dissabte 30 de març va atropellar un nen i un adult a la Diagonal i ha difós una altra fotografia on es veu més clar el presumpte autor dels fets.

Aportem una nova fotografia del presumpte autor de l'atropellament greu a l'Av. Diagonal 643 del passat 30 de març. La investigació continua oberta. Ajuda'ns a trobar-lo!



⚠️ Si pots aportar més detalls que condueixin a la seva identificació, truca'ns al 📲092/112 ⚠️ pic.twitter.com/ccNvmx1TU3 — Guàrdia Urbana Barcelona (@barcelona_GUB) 3 d’abril de 2019

Els fets van tenir lloc dissabte, pocs minuts després de les tres de la tarda, quan el ciclista va atropellar amb la bici els dos vianants. Segons ha informat l'ACN, la dona acabava de baixar de l’autobús a la parada Palau Reial i es disposava a posar el nadó al cotxet quan va ser envestida per la bicicleta, el conductor de la qual no es va parar a auxiliar-los. Dona i nadó van caure a terra i el petit va sofrir un traumatisme cranial amb pronòstic greu, del qual evoluciona favorablement. El menor està ferit greu, i l'adult, lleu.

La policia té imatges de càmeres de la zona de l'accident, que va passar al tram del Palau de Pedralbes, tot i que encara no ha pogut localitzar-ne l'autor. Per això, la Guàrdia Urbana ja va difondre primer les imatges d'una càmera del Tram a través de les xarxes socials. La policia considera que les xarxes poden servir per trobar algun testimoni que pugui aportar més detalls del xoc entre el ciclista i els dos vianants.

El sinistre va ser al número 643 de la Diagonal, a la vorera del costat mar. En cas de ser testimoni de l'accident o de tenir-ne informació rellevant, la Guàrdia Urbana demana que es truqui al 092 o al 112.