Dimiteix la direcció del suplement femení del diari vaticà que va denunciar els abusos a monges a l'Església

651x366 Dues monges treballant al Vaticà. L'edició de març del suplement femení de 'L'Osservatore Romano' va denunciar que les monges són tractades com a servidores contractades per a cardenals i bisbes, per a qui cuinen i netegen. Una monja va explicar que, tot i que serveixen al clergat, "rarament se les convida a seure a les taules on serveixen" / ERIC VANDEVILLE / EFE