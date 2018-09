Dimiteix la directora general que va signar l'acta del sindicat de treballadores sexuals

La directora general de Treball, Concepción Pascual Lizana, ha dimitit després d'assumir la responsabilitat d'haver signat l'expedient del vistiplau al nou sindicat denominat Organització de Treballadores Sexuals (Otras). Així ho ha assegurat al final de l'executiva del PSOE el seu secretari d'organització, José Luis Ábalos.

El 4 d'agost passat, el BOE va publicar la constitució del sindicat Organització de Treballadores Sexuals després que la direcció general de Treball comprovés que reunia els requisits legals. Però, tot i la publicació oficial, la ministra de Treball, Magdalena Valerio, va reconèixer que li havien "colat un gol per l'escaire", que "desconeixia completament" que el seu ministeri havia donat el vistiplau al sindicat i que faria el possible per anul·lar-lo com més aviat millor.

Així, va engegar els tràmits per impugnar la decisió: va posar en coneixement de l'Advocacia de l'Estat la resolució perquè l'estudiï i la declari nul·la de ple dret després de passar pel Consell d'Estat. Segons va dir aleshores la ministra, el govern espanyol "no avalarà un sindicat d'una activitat il·legal que vulnera els drets de les dones i dels homes abocats a cedir el seu cos a un tercer perquè n'abusi".

El sindicat ja va criticar aleshores el govern de Pedro Sánchez. La secretària general de l'Organització de Treballadores Sexuals (OTRAS), Conxa Borrell, va demanar la "dimissió en bloc" del govern de Sánchez, del qual va dir: "Ens sembla increïble que ni el president Sánchez ni la ministra sàpiguen que la prostitució és legal". "Si és il·legal, per què concedeixen llicències als clubs?", s'ha preguntat Sabrina Sánchez, també membre del col·lectiu Otras.