La Diputació de Barcelona activa un servei d'assessorament jurídic gratuït per als afectats de l’incendi de Badalona

La Diputació de Barcelona ofereix, a través del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, un servei d'assessorament jurídic gratuït a les persones afectades per l'incendi a l'avinguda Marquès de Mont-Roig, al barri badaloní de Sant Roc, en què hi va haver tres morts i una trentena de ferits.

Des de dimarts passat la Diputació ofereix atenció en horari de matí i tarda al Centre Cívic de Sant Roc en matèria d'assegurances i danys i perjudicis a les persones afectades. L'objectiu és facilitar els tràmits perquè els veïns afectats puguin tornar com més aviat millor a la normalitat.

Ja el mateix dia del foc el Servei Local de Teleassistència de la Diputació de Barcelona va contactar i oferir suport a les persones afectades de l'edifici que són usuàries del servei i a les seves famílies, així com també als veïns dels edificis del costat. Una unitat mòbil del servei es va desplaçar al lloc de l'incident i, en tots els casos, s'ha contactat amb els usuaris afectats per confirmar que no els falti atenció sanitària o social, i se'ls està fent un seguiment telefònic i presencial.

Segons han informat aquest dimecres fonts de l'Hospital de la Vall d'Hebron, on continuen hospitalitzats alguns dels ferits per l'incendi, el pronòstic de tres dels adults ferits ha millorat: el seu estat de salut ha passat de "greu i estable" a "menys greu i estable". Pel que fa als altres ferits, el pronòstic es manté igual. Un adult continua en estat molt greu i el nadó ingressat a la pediatria evoluciona favorablement, ja en estat lleu.