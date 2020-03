El gimnàs Dir pren la temperatura als seus usuaris per impedir que hi entrin contagiats

L'entrada d'usuaris no para al gimnàs Dir Claris, a prop de la plaça Urquinaona, aquest dimarts a les tres de la tarda, un cop s'ha disparat l'alerta pel coronavirus. En aquest centre amb aforament per a 474 persones "no s'ha reduït la clientela", explica la seva directora, Georgina Sanmartí, mentre una treballadora passa una pistoleta ràpidament pel cap de cada persona que entra. A l'espera que entrin en vigor les mesures anunciades aquest dimecres al matí pel president de la Generalitat, Quim Torra, que prohibeixen les concentracions de més de 1.000 persones i limiten a un terç de l'aforament l'afluència a la resta, els centres segueixen funcionant amb normalitat a aquesta hora.

La pistoleta és un termòmetre per controlar si qui entra té febre i, per tant, té més opcions de tenir coronavirus. A partir de 37 graus i mig, no el deixen entrar i, segons la mateixa directora del centre, per ara no s'han trobat amb cap cas que no volgués acceptar aquesta mesura. Tampoc tenen constància que cap contagiat hagi passat pels seus centres, a diferència del que sí que va passar fa uns dies al centre Duet de Cotxeres Borbó a Nou Barris, on un contagiat va estar al centre els dies 25 i 27 de febrer i es va demanar a aquells que hi haguessin estat que contactessin amb urgències si presentaven símptomes.

Els centres esportius consultats, municipals i privats, no tenen previst per ara el tancament ni limitar l'aforament, malgrat que han estat consultats abans de l'anunci de Torra de limitar a un terç de l'aforament l'afluència a tots els actes massius amb menys de 1.000 persones. Qualsevol realitat, tant als gimnasos com en qualsevol altre sector, pot canviar en qualsevol moment amb noves mesures. A Itàlia, el tancament de gimnasos i centres esportius és una de les mesures d'aïllament.