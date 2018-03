Directius d'Acuamed i de FCC van pactar ocultar la contaminació al pantà de Flix

Responsables de l'empresa pública Acuamed i de la constructora FCC van acordar donar per descontaminat el pantà de Flix quan realment encara hi quedaven tòxics. Per fer-ho, van manipular presumptament informes tècnics i científics que permetien a FCC cobrar 36,9 milions d'euros d'Acuamed, segons ha publicat 'El País' aquest dilluns després de tenir accés a un informe de la Guàrdia Civil que dona detalls de com s'hauria dut a terme aquesta ocultació entre totes dues companyies.

Segons aquest document policial, que forma part de la instrucció del cas a l'Audiència Nacional, FCC va encarregar informes externs però després va manipular el resultat per rebaixar els comentaris que tenien a veure amb la contaminació del pantà. Amb aquests canvis permetia que Acuamed pogués donar per bons els treballs de descontaminació -que es van donar per acabats a l'últim trimestre del 2015-.

L'empresa estatal Acuamed va adjudicar aquest novembre els treballs de descontaminació química a Flix a una nova empresa després de rescindir el contracte amb FCC. La nova companyia que ha de determinar l'estat del material d'extracció que queda al pantà és Tragsa, que treballa en un informe per establir el punt de partida dels treballs. Acuamed ha adjudicat la tasca de descontaminació per 44,65 milions d'euros i un termini d'execució de 19 mesos. Els treballs encara no tenen un calendari d'inici concret.