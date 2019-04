Dispositiu policial estable contra el 'top manta' a la part baixa de la Rambla

Després de posar en marxa, fa dos mesos, un dispositiu estable contra el 'top manta' a l'estació Plaça de Catalunya de Barcelona, ara s'ha copiat el mateix model en un altre punt de la ciutat. Des d'aquest dimecres, agents de la Guàrdia Urbana i la Policia Portuària es despleguen a la part baixa de la Rambla, a la zona del Portal de la Pau (on hi ha l'estàtua de Colom) per prevenir la venda ambulant. Segons l'Ajuntament, es tracta d'un "operatiu estable conjunt".

Hem desplegat un operatiu estable conjunt amb la Policia Portuària al Portal de la Pau per fer front de manera coordinada a la venda ambulant. #gubUSP #gubCV #gub #GuàrdiaUrbana pic.twitter.com/TWCGKRiUtO — Guàrdia Urbana Barcelona (@barcelona_GUB) 24 d’abril de 2019

Els últims dos mesos, el consistori, la delegació del govern espanyol i el Port de Barcelona han mantingut converses per "posar en comú" que el 'top manta' al front marítim de la ciutat "requereix una intervenció coordinada" entre tots els operadors de l'espai, en ser una zona portuària. El desplegament policial està liderat per la Guàrdia Urbana de Barcelona i el sistema d'actuació, segons l'Ajuntament, "és el mateix" que s'ha fet al voltant de la plaça Catalunya; en aquest cas, amb Mossos d'Esquadra i vigilants de seguretat privada de Renfe i TMB a l'intercanviador de l'estació de Rodalies i metro.

De fet, l'objectiu del dispositiu a la part baixa de la Rambla és copiar el de la plaça de Catalunya contra el 'top manta': per tant, que sigui permanent, estable i amb participació de diversos cossos policials. En aquest sentit, el consistori explica que la "constància" del dispositiu a l'intercanviador de la plaça de Catalunya de Barcelona "ha fet disminuir el nombre de venedors ambulants que venien d'altres poblacions". Per això valora com a "èxit" aquest tipus d'actuació.

La resta del front marítim queda pendent

El dispositiu estable contra el 'top manta' al front marítim de Barcelona prioritza les àrees amb més pas de persones i comerç: per això se centra en la zona del Portal de la Pau. Pel que fa a la resta del front marítim, l'Ajuntament explica que s'hi continuarà actuant "periòdicament", prioritzant les parts "amb més necessitats de mobilitat i pròximes al comerç".

El consistori apunta que les últimes setmanes ja s'han fet operatius diaris al Portal de la Pau, però que ara la voluntat és fer-los de manera estable, en aquesta zona, "per evitar que s'hi produeixi la venda ambulant". L'Ajuntament subratlla "la bona predisposició de totes les parts", en funció de les seves competències, en el dispositiu del front marítim.