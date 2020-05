Distància als accessos, ventilació de sales i mampares: algunes de les mesures per al retorn a l'activitat judicial

Encara no hi ha una data definitiva perquè els jutjats de Catalunya tornin a l'activitat, però els òrgans de govern judicials ja van preparant les principals mesures per reorganitzar un retorn que de ben segur alterarà durant mesos el funcionament dels jutjats respecte a com treballaven abans de la pandèmia. D'entrada es prioritzaran els tràmits telemàtics i els judicis per videoconferència sempre que sigui possible i s'habilitaran mesures per garantir la distància de seguretat en totes les instal·lacions i en els judicis que s'hagin de fer presencialment.

La gran incògnita és com i quan reobriran les seus judicials que ara només fan els tràmits urgents. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va redactar un protocol per reorganitzar les agendes dels jutjats i buscar una data d'obertura, però està a l'espera que les 34 juntes de jutges enviïn les seves propostes complementàries i modificacions per aprovar el document definitiu. De moment, aquests són els eixos del pla del poder judicial:

Accessos

Distàncies mínimes, gel i mascaretes

La guia del poder judicial recomana que els jutges i funcionaris entrin a treballar respectant una distància de dos metres en els accessos al jutjat. Un cop superin el marge de la porta, tant els professionals com els advocats, els usuaris i els detinguts tindran gel i mascaretes que hauran de fer servir. També es col·locaran papereres en totes les instal·lacions per poder llençar el material que s'hagi utilitzat. No es obligatori, però es recomana l'ús individual dels ascensors.

Tràmits judicials

Telemàtics o amb cita prèvia

El Consell General del Poder Judicial recomana que, quan es pugui, els tràmits es facin telemàticament, tot i que durant aquests mesos de confinament la majoria de funcionaris no tenien els mitjans per fer-los ni s'ha mantingut actiu el sistema de notificació judicial Lexnet. Quan es faci presencialment, s'establirà un aforament màxim d'usuaris al jutjat, es faran torns per als funcionaris, s'instal·laran mampares als taulells d'atenció al públic i s'atendrà només amb cita prèvia.

La guia parla específicament de l'aixecament de cadàvers, una de les tasques que fan els jutges i lletrats de l'administració de la justícia que, segons el document, hauran de portar bates d'un sol ús, guants, protectors de sabates i mascaretes professionals. Si han de ser quirúrgiques, el jutge s'haurà de mantenir a dos metres de distància del cos.

Judicis

Ventilació i neteja de micròfons

A falta de la distribució d'agendes que s'acordi en els jutjats de Catalunya, el poder judicial marca que els judicis s'hauran d'espaiar en el temps i que caldrà ventilar les sales i netejar els elements que s'hagin fet servir, així com els poms de les portes o les taules i cadires, durant deu minuts entre vista i vista. Els jutges limitaran l'assistència de públic per garantir que hi hagi una separació de dos metres entre les persones que siguin a sala. En el cas dels judicis amb jurat, l'elecció dels membres del tribunal popular i la seva disposició a la sala, també s'haurà de garantir la distància entre ells i la resta d'assistents.

Un dels punts de discrepància és l'ús dels micros. La guia recomana col·locar-hi fundes per evitar que puguin ser transmissors de la infecció. L'òrgan de govern del TSJC creu que si s'adopta aquesta mesura no caldria que els advocats, els acusats o la resta de parts portessin mascareta en el moment de prendre la paraula, cosa que podria dificultar la seva capacitat d'expressió, entenen.