Una quinzena de comparses de Vilanova no pujaran al balcó de l'Ajuntament com a rebuig a la "repressió" política

Diverses entitats de les comparses de Vilanova i la Geltrú han anunciat que no pujaran al balcó de l'Ajuntament el diumenge 11 de febrer per rebre les llaçades institucionals que cada any es col·loquen a les banderes que participen en les guerres de caramels.

Almenys una quinzena d'associacions rebutgen la part més institucional de la festa com a protesta vers la "repressió" política que, diuen, viu Catalunya. La primera entitat a declinar la presència al balcó ha estat la Unió Vilanovina, que ha criticat que a l'Ajuntament hi haurà "algunes persones que han justificat o menystingut la violència policial de l'1 d'octubre", alhora que ha lamentat que Jordi Sànchez i Jordi Cuixart no puguin gaudir de la festa malgrat haver-hi assistit l'any passat. La iniciativa de la Unió, que també al·lega qüestions de política municipal, està sent secundada per altres entitats, i el Comitè de Defensa de la República de Vilanova encoratja la resta d'associacions a sumar-s'hi.

L'entitat Can Pistraus, organitzadora del Tingladu, ha estat de les primeres a mostrar suport a la iniciativa de la Unió en afirmar que no volen "compartir espais de festivitat i celebració amb persones que han avalat l'aplicació de l'article 155 de la Constitució" alhora que critiquen la presència dels qui "justifiquen l'empresonament de polítics".



L'Associació de Joves Tric, Borregos, Falcons, la Faràndula i Apol·lo són altres entitats que s'han sumat a la protesta, amb la qual la Unió també critica que el govern municipal no hagi acceptat substituir l'accés al balcó de l'Ajuntament per la instal·lació d'un entarimat que agilitzés l'acte protocol·lari de col·locar les llaçades.



Des de la Federació d'Associacions pel Carnaval (FAC) asseguren que respecten la decisió de cadascuna de les entitats. Mentrestant, les associacions contràries a accedir a l'Ajuntament tenen previst organitzar-se per fer una acció conjunta que visualitzi la protesta el diumenge 11 de febrer durant la celebració de les comparses.