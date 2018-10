Divuit ferits en l'incendi d'un pis al carrer Aragó de Barcelona

Un incendi en un bloc de pisos del carrer Aragó de Barcelona ha deixat, aquest matí de dilluns, 18 persones ferides, dues de les quals en estat crític. Un dels dos ferits crítics ha quedat detingut com a presumpte causant del foc de forma intencionada. Els Mossos han obert una investigació per tal d'esclarir els fets. Segons han informat a Efe els Mossos, el detingut és un home de 37 anys i nacionalitat brasilera que residia a l'edifici i que hauria calat foc a l'entresòl de l'immoble per causes que encara s'estan investigant. La finca afectada és al número 209, entre els carrers Aribau i Balmes, a l'Esquerra de l'Eixample. El foc ha començat a l'entresòl de l'edifici, que és on hi havia les dues persones que han resultat ferides més greus.

Detenim un home com a presumpte autor de l'incendi del carrer Aragó de BCN. Obrim investigació per esclarir els fets https://t.co/igPLLnysSz — Mossos (@mossos) 15 d’octubre de 2018

A banda dels dos ferits crítics, que han estat traslladats a l'hospital, la majoria d'afectats han patit inhalació de fum. Entre els afectats hi ha dos bombers que han treballat en l'extinció del foc. L'edifici ha estat desallotjat.

L'avís s'ha produït a dos quarts de sis del matí, i s'ha hagut de tallar el carrer Aragó durant les tasques d'extinció. El Centre d'Emergències de Barcelona oferirà allotjament als afectats si és necessari, ja que de moment s'ha desallotjat tot l'edifici, que té els serveis afectats però no l'estructura.

En total han participat en les tasques d'extinció 11 vehicles dels Bombers de Barcelona i 9 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques, que ha fet 29 assistències i 18 trasllats.