Una distinció per als qui posen la ciència a l’abast de tothom

Tots dos van completar els estudis a la Universitat d’Oxford (Regne Unit), són professors titulars del departament de genètica, microbiologia i estadística de la Universitat de Barcelona (UB) i dediquen bona part del seu temps a simplificar continguts científics complexos per fer-los accessibles a la població. Els genetistes Gemma Marfany, experta en ADN forense i genètica de l’envelliment, i David Bueno, especialista en neurociència per a la millora dels sistemes educatius, rebran avui la 6a distinció del claustre de doctors i del consell social de la UB a les millors activitats de divulgació científica i humanística. Una tasca que els dos docents consideren cabdal per al desenvolupament social i cultural del món però que -lamenten- sovint no es valora prou a nivell curricular. El premi, que se’ls atorga independentment, reconeix la trajectòria divulgativa dels dos científics, autors de centenars d’articles i llibres.

“La universitat no es pot veure com una institució elitista que només té la funció de formar nous professionals i acumular recerca. Cal contribuir al coneixement de la societat, posar a l’abast de la ciutadania informació de qualitat”, va defensar ahir David Bueno en declaracions a l’ARA, diari en el qual col·labora de manera periòdica. La divulgació no deixa de ser l’extensió natural de la docència, segons els dos premiats. “Segurament el més satisfactori és que qui t’atorga la distinció són els teus propis companys, perquè volen reconèixer l’impacte social de la teva feina”, va admetre Marfany, que ha sigut assessora de la comissió nacional per a l’ús forense de l’ADN.

En aquest sentit, tant Marfany com Bueno accepten amb il·lusió que els catedràtics apostin per aquesta disciplina, sovint infravalorada. I és que són els membres de la comunitat docent de la UB -i els socis del claustre de doctors i del consell social- els que escullen els candidats que consideren amb més projecció i que “contribueixen a la difusió del coneixement i els valors científics, tècnics i socials que la UB vol promoure”, segons estableixen les bases d’aquesta distinció. De fet, aquest reconeixement a tota una trajectòria dedicada a la divulgació té com a objectiu potenciar la difusió de l’activitat científica, per fer entendre a la gent conceptes que, d’entrada, poden semblar incomprensibles per als que no tenen estudis científics avançats. “Transmetem el coneixement de la manera més planera possible però sense perdre la rigorositat”, aclareix la genetista.

“Exercici de transparència”

“Amb la divulgació crec fermament que aconseguim una societat més madura i democràtica. Si els donem les eines per conèixer més sobre el món, seran menys manipulables”, va defensar David Bueno, per a qui, sense aquesta tasca divulgativa, la funció social de la universitat queda “coixa”. Gemma Marfany considera la divulgació científica com el seu “exercici de transparència” cap a la gent i cap a la universitat: “La meva recerca és pública i la finança la ciutadania. Crec que li he d’oferir un mínim retorn a la societat, i per això divulgo: perquè m’agrada explicar les coses i perquè així puc retre comptes del que faig”, va dir.

Si bé no han treballat junts -tret de la publicació d’un llibre de la genetista editat per Bueno-, recorren camins paral·lels: es coneixen des del 1989 i els seus despatxos estan un a sobre de l’altre a la UB. Ara, a més, ja poden presumir de ser mereixedors d’una distinció important per a la ciència catalana.