Dolors Sabater promet una oposició "responsable" si prospera la moció de censura

L'hora de la veritat per al futur polític de la ciutat de Badalona no se sabrà amb exactitud fins demà, quan s'ha de celebrar el ple que ha decidir si prospera la moció de censura que ha de convertir el socialista Àlex Pastor en el nou alcalde de la ciutat. L'encara alcaldessa, Dolors Sabater, ha assegurat avui en una entrevista a TV3 que, veient els dubtes que s'han generat al voltant de la iniciativa, està preparada per als dos escenaris: tant per perdre l'alcaldia com per mantenir-se al govern. Sabater, però, ha defensat que si és desbancada farà una oposició "responsable" i que no boicotejarà els projectes que s'impulsin per motius ideològics.

Ha assegurat, per exemple, que una de les prioritats és aprovar els pressupostos del 2018, que són "els més socials que ha tingut mai Badalona", i que si es porten a votació sense canvis hi votarà a favor, a diferència del que s'ha fet en altres ciutats, en referència a casos com el de Barcelona, on el PSC, després de ser expulsat del govern municipal, va fer saltar pels aires la proposta de comptes. Sabater s'ha compromès, en aquest sentit, a fer un "traspàs impecable" i ha criticat que ells, quan van arribar a l'Ajuntament, es van trobar els calaixos buits i cap intent de traspàs.

Després de ser acusada pels socialistes d'haver trencat el pacte de neutralitat institucional, Sabater ha defensat que no ho ha fet i ha assegurat que s'ha centrat en la defensa del referèndum. Ha admès, això sí, que quan va participar en l'acte de suport dels alcaldes a la independència ho va fer sense representar la majoria del ple, però perquè entenia que calia defensar el futur de Catalunya i "posar Badalona al mapa". Sabater ha dit, però, que "això no justifica" que el PSC vagi ara de bracet del PP d'Albiol.