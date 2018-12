El donjoan estafador ja acumula dues condemnes

Albert Cavallé, l'home que suma diverses denúncies per haver estafat dones a les quals havia demanat diners després de seduir-les, ja acumula dues condemnes. El conegut com a 'donjoan estafador' havia sortit absolt de diversos dels procediments, però durant el mes de novembre passat ja ha acumulat dues condemnes per estafa. L'última sentència, de finals del mes passat, l'obliga a indemnitzar amb mil euros una dona a la qual va demanar diners en assegurar-li que era agent de borsa, que els invertiria i li donaria els guanys, cosa que mai va passar.

Segons la sentència, la víctima havia conegut Cavallé a través d'un xat de cites el febrer del 2016 i van quedar fins a set vegades. Ell li va dir des d'un inici que era agent de borsa i li va prometre "enormes beneficis" si li donava 1.000 euros i deixava que ell els invertís. Segons la jutge, Cavallé va anar enviant missatges de WhatsApp a la noia explicant-li com s'anaven multiplicant els seus diners. Un dia, però, ella va reclamar-li els beneficis perquè volia comprar-se un cotxe. En aquell moment, segons la sentència, Cavallé va exigir-li un nou pagament de 980 euros. La dona ho va descartar i va demanar-li recuperar els 1.000 inicials, cosa que tampoc va passar perquè la comunicació "es va tallar".

La sentència dona total credibilitat al relat de la dona, que va declarar com a testimoni i perjudicada al judici. Segons la jutge, Cavallé va enganyar-la des del principi en presentar-se "com un agent de borsa i aparentant ser-ho" i es va aprofitar de la seva "confiança" anant-li enviant missatges sobre els moviments borsaris "irreals" per quedar-se amb els diners. Per això el condemna per estafa.