La fiscal demana presó pel 'Don Joan estafador' i l'acusa "de dedicar-se" a l'engany

Albert Cavallé, el 'Don Joan estafador', ha negat aquest dimecres al judici haver estafat una de les seves víctimes, una dona que li va acabar deixant 2.280 euros després que ell li assegurés que els necessitava per pagar el pis o un tractament mèdic, segons explica la fiscalia, que considera que l'home va enganyar la dona amb falses excuses i es va quedar els diners. Demana per a l'acusat 2 anys i mig de presó per aquesta denúncia, una de les 25 que acumula Cavallé. "Aquest home es dedicava a això", ha assegurat la fiscal que acusa el 'Don Joan' de viure de l'engany.

Ell s'ha defensat al judici assegurant que mai va enganyar la víctima, que sempre li va dir que no tenia feina, que va demanar els diners com un préstec perquè tenia "poca solvència" i que la seva intenció era tornar-li els diners: "De seguida que vaig tenir els diners li vaig tornar", ha assegurat Cavallé, que després ha tornat a insistir davant de la jutge que la dona sabia que ell "no tenia feina" i que va entregar-li "la primera nòmina que vaig cobrar", per "reparar el mal que li havia fet".

540x306 L'acusat, declarant al judici en una imatge captada des de la sala de premsa de la Ciutat de la Justícia / CÈLIA ATSET L'acusat, declarant al judici en una imatge captada des de la sala de premsa de la Ciutat de la Justícia / CÈLIA ATSET

El 'Don Joan estafador' tenia aquest dimecres un segon judici per haver estafat presumptament una altra dona, que s'ha acabat suspenent. La seva defensa ha al·legat que en el moment dels fets Cavallé estava en tractament per depressió i la jutge ha acordat ajornar la vista fins al 17 d'octubre per poder analitzar els informes, que encara han d'arribar als jutjats.



Li deixaven diners "de bona fe"

La fiscal del cas assegura que la víctima –que ha declarat a porta tancada– va deixar els diners a l'home actuant "de bona fe" i ha acusat Cavallé de dedicar-se professionalment a l'engany. "Aquest senyor es dedica a això", ha explicat, i ha recordat que l'home té diversos antecedents penals.

Segons la fiscalia, la víctima va conèixer l'acusat a través d'una web de contactes i ell es va aprofitar de la relació que mantenien per demanar-li diners amb l'excusa que els necessitava per a un tractament mèdic, perquè havia de tancar un negoci, per pagar el pis o perquè havia perdut el DNI.

El ministeri públic diu que en realitat Cavallé vivia dels diners que obtenia de les víctimes i assegura que només els va retornar quan va veure que l'enviaven a judici. La defensa ho nega. Assegura que l'acusat va retornar els diners al cap de sis mesos que la dona els hi deixés, sense saber que aniria a judici, i considera que "en cap cas hi ha delicte, perquè es tracta de fets de poca rellevància penal i social".

A la sortida del judici, l'advocat del 'Don Joan', David Peña, ha assegurat que el seu client és víctima d'"una venjança" de la seva exparella perquè la primavera del 2016 va descobrir que ell tenia altres amants. El lletrat assegura que la dona va posar en marxa una pàgina web per recollir denúncies en contra seva: "Tot això explota perquè la seva exparella descobreix que ell té altres amistats a les xarxes socials i hi ha una plataforma d'afectats que van en contra seva". Cavallé, per la seva part ha explicat que porta un temps en tractament. "Emocionalment estic una mica alterat, però tranquil, perquè sé el què he fet i qui soc".