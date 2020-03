Donacions per cobrir la falta de material sanitari

“Fem una crida perquè necessitem material”. Són les paraules que més han repetit en les últimes setmanes pràcticament tots els centres hospitalaris de Catalunya, que han patit la manca de previsió per part de les administracions i han hagut de recórrer a la solidaritat de veïns i empreses per aconseguir equips de protecció individual. I, gràcies a la solidaritat dels ciutadans, els centres han rebut una allau de donacions de tota mena -des de mascaretes fins a bates, pantalles protectores, bombons, dibuixos o plantes-, aportades per entitats, fundacions, ferreteries, perruqueries, químiques, càrniques i milers de ciutadans anònims que han volgut ajudar els que són a primera línia en la lluita contra el coronavirus.

La majoria d’aportacions que han rebut han estat en forma de mascaretes, guants, bates i gel desinfectant. Per exemple, cinc càrniques de Girona van comprar 100.000 mascaretes i la cadena Pastificio Service va contribuir amb més de 20.000 guants. “Els governs diuen que tenen comandes fetes. Vull pensar que serà així i que la situació d’emergència es resoldrà. Però, mentre no arriben, hem de posar tota la imaginació per protegir els treballadors dels hospitals i també de les residències i centres”, assenyala el vicepresident del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Sellarès, que aposta per explorar la via de “la fabricació pròpia”: “Tenim un teixit industrial molt potent i amb una alta capacitat d’adaptació”. Així, el col·legi està assessorant diferents empreses que canviaran la seva cadena de producció per fabricar material sanitari divers, que després repartiran entre els col·lectius més vulnerables -com les residències d’avis- i també enviaran a centres d’Igualada.

Flors, dibuixos i dolços

Però, més enllà de mascaretes i guants, els sanitaris catalans també han rebut altres tipus d’obsequis com dibuixos i cartes de milers d’infants, i desenes de restaurants obsequien cada dia amb diversos àpats els professionals de tot el país: a Tarragona reben pollastres a l’ast de la rostisseria de la plaça de la Font i pizzes de Telepizza i de la Piazzetta de Torredembarra, i a Girona els han portat xocolata de la Casa Cacao de Jordi Roca, pomes de Girona i croquetes de La Croket per donar-los forces durant les guàrdies de 12 hores. Sense oblidar les plantes i flors que han rebut de les botigues de jardineria, que van haver de tancar amb els magatzems plens. “Les plantes donen alegria i vida, i vam pensar que no hi havia manera més bonica d’agrair l’esforç de totes les persones que diàriament estan combatent el coronavirus”, indica la copropietària d’Horticultura Bellmunt de Lleida, Victoria Domingo, que ja ha repartit més de 5.000 plantes als professionals de l’Hospital Arnau Vilanova, a la Guàrdia Urbana i a diverses residències d’avis de Lleida. “Són moments molt complicats. No sé com ens ho farem, però quan regales una planta i veus la persona tan contenta, com t’ho agraeixen... Dins de tota l’adversitat, almenys podem aportar una mica de felicitat”, defensa.

Creix la impressió 3D

Una altra iniciativa solidària que s’ha estès arreu del país per pal·liar la falta de material és la fabricació de productes amb impressores 3D. Per exemple, a Calafell, Dani Espinosa i els seus amics han fabricat pantalles protectores amb les seves impressores i les reparteixen per diferents hospitals i residències tarragonins. De fet, diversos particulars de tot el món s’han aplegat en la plataforma Covid Makers per produir material mèdic. Ara bé, des del Laboratori 3D del Parc Taulí de Sabadell adverteixen que “ara és molt important coordinar-se”: “Les pròximes setmanes és molt probable que s’esgotin determinades peces o materials, perquè hi ha una demanda a nivell mundial. I hem d’ajustar la nostra capacitat de fabricació en funció del que demanin els hospitals”, subratlla el director del laboratori, el doctor Ferran Fillat, que afegeix que si no “ens podríem trobar amb un estoc de peces que no necessitem i sense material per fabricar les que sí que ens farien falta”. Per això el laboratori s’ha aliat amb el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona per establir un circuit que ordeni els oferiments de particulars i empreses i doni resposta als requeriments concrets dels centres hospitalaris. “Hem compartit a la web els dissenys dels productes que hem validat mèdicament perquè qualsevol els pugui imprimir. I, en funció de la peça, les demanem a particulars o a empreses especialitzades perquè, per exemple, determinades parts dels respiradors no es poden fer amb impressores a casa”.

Els respiradors són un dels elements més requerits pels hospitals, a causa de l’augment de casos greus de covid-19, que afecta especialment les vies respiratòries. Per això un grup de joves enginyers (Protofy.xyz), amb l’ajuda de l’Hospital Clínic i Can Ruti, han dissenyat un respirador de campanya. Però no tenen diners per comprar el material per fabricar-lo i estan recaptant fons a través de la web a Migranodearena.org. Un exemple més que mostra com els hospitals han hagut de recórrer a la bona voluntat dels ciutadans per suplir la falta de material que havien de proporcionar les administracions.