Dones dels sindicats d'habitatge ocupen una desena de pisos a Barcelona durant el 8-M

En nou mesos, la Joselyn ha viscut amb el seu marit i els seus dos fills en més de quinze pensions diferents de Barcelona, Mollet, Sabadell i Badalona. Cansada d'anar d'un lloc a l'altre per mantenir l'ajut de l'administració, "no tenia cap altra opció" i va decidir organitzar-se amb un grup de dones del barri de Sants i ocupar un bloc de pisos al carrer Sagunt, on conviu amb cinc famílies més. "No tinc por. No em sento sola. Ara tenim un habitatge digne i tranquil·litat", explica. El cas de la Joselyn no és aïllat: mentre aquest 8-M milers de dones ocupaven els carrers per reivindicar els seus drets, diversos grups de dones també s'organitzaven per ocupar, en aquest cas, una desena d'habitatges als barris del Poble-Sec (un pis), Gràcia (tres pisos), la Trinitat Vella (un pis) i Sants (sis pisos) que donaran sostre a dones que no tenen cap alternativa i a les seves famílies.

"El problema de l'habitatge té rostre de dona: les que lluiten, s'autoorganitzen, troben solucions i pateixen de manera més cruenta els problemes de l'habitatge són les dones", ha expressat Bàrbara Roch, una de les portaveus de la campanya Llars Feministes, en una roda de premsa davant d'un dels blocs ocupats, al carrer Maurici Serrahima, a Gràcia. Roch ha dit que l'acció d'aquest diumenge va ser protagonitzada "únicament per dones": elles van ser les promotores de l'ocupació i per a elles seran els habitatges. "Són les dones les que fan front al problema de l'habitatge i les que assumeixen la defensa de les llars", ha reivindicat la portaveu.

La Joselyn, que fa dos anys que va arribar del Perú, agraeix la xarxa de suport que ha trobat al Grup d'Habitatge de Sants. "M'han ajudat a tenir un pis. Ara demanem suport perquè el propietari ens vol fora. Som moltes i d'allà no ens traurà ningú", ha assegurat. El titular de l'edifici de Sants és Dinder Trade SL. Al costat de la Joselyn ha explicat el seu cas l'Ana Maria: "És molt trist que una dona aguanti violència masclista perquè no té diners per pagar un pis. Som dones que hem sigut desnonades i hem patit violència masclista. Quan sortim de l'Ajuntament de demanar ajuda sortim encara més desolades". Ara ella viu a l'edifici de Gràcia ocupat, que és propietat d'un particular que, segons els sindicats, fa dos anys que el té buit i vol reformar-lo per fer-hi pisos de luxe.

651x366 D'esquerra a dreta, la Joselyn, l'Ana Maria i la Lisbeth durant la roda de premsa / MANOLO GARCÍA D'esquerra a dreta, la Joselyn, l'Ana Maria i la Lisbeth durant la roda de premsa / MANOLO GARCÍA

Abans de començar la roda de premsa, la Lisbeth xoca el seu puny per desitjar-se sort amb una companya que, com ella, vesteix una samarreta del sindicat del Poble-sec. "Estava en una situació crítica amb la meva filla al carrer. Ara estic ocupant un pis gràcies a les dones", diu, i agareix que el sindicat no només li ha donat un habitatge on viure sinó també suport emocional que la fa sentir millor. L'immoble ocupat al Poble-sec és propietat del fons voltor Divarian.

Des dels sindicats de barri asseguren que la Joselyn, l'Ana Maria i la Lisbeth posen cara a la coordinació d'un moviment feminista que també lluita per l'accés a l'habitatge. Ho ha advertit la Lisbeth: "Les dones tenim força per seguir lluitant".