Dos accidents mortals a les carreteres catalanes les últimes hores

Un home de 72 anys i veí de Llardecans ha mort aquest diumenge en un accident de trànsit a la C-12, al seu pas per aquesta població del Segrià. El Servei Català del Trànsit ha informat que el sinistre ha passat poc després de dos quarts de 12 del migdia al quilòmetre 110 d'aquesta carretera. Per causes que s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la via i ha mort el conductor i únic ocupant. Arran de l'accident, s'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions de Bombers de la Generalitat i una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Aquesta no ha sigut l'única víctima mortal a les carreteres catalanes les últimes hores, perquè una dona de 42 anys va morir aquest dissabte al vespre en un accident de trànsit a Sabadell. Segons el Servei Català del Trànsit, els fets van passar poc abans de les 9 del vespre al punt quilomètric 1,1 de la C-58. Per causes que s'estan investigant, el vehicle va envair el carril contrari i es va produir una col·lisió frontal. En l'accident es van veure implicats tres vehicles.

A conseqüència de la topada, la conductora d'un dels turismes va morir. Cinc persones més van resultar ferides: una en estat crític, una menys greu i tres lleus que van ser traslladades a l'hospital, segons el SEM. Arran de la incidència es van activar quatre patrulles dels Mossos, tres dotacions de Bombers i sis ambulàncies del SEM.