Dos mossos ferits per aficionats després d'un partit entre el Lleida i l'Hèrcules

Dos agents dels Mossos d'Esquadra van resultar ferits ahir després del partit entre el Lleida Esportiu i l'Hèrcules d'Alacant, mentre realitzaven tasques d'ordre públic quan hi va haver una baralla entre aficionats dels dos equips.

Segons ha informat el cos policial a Europa Press, un dels dos agents ferits és un caporal d'ARRO (Àrees Regionals de Recursos Operatius) i s'estava preparant per intervenir quan va rebre una pedrada a la cara i va caure "desplomat".

L'altre agent dels Mossos va rebre un cop de puny i tots dos van ser atesos a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on van rebre l'alta sense "ni tan sols tenir baixa mèdica laboral". Els Mossos van identificar 'in situ' un aficionat com l'autor d'una de les agressions, encara que de moment no hi ha hagut cap detenció.

Els fets van començar després del final del partit, quan les aficions estaven sortint del camp i dos grups d'unes deu i vuit persones, respectivament, es van enfrontar "esporàdicament", segons el cos policial, que no veu motiu aparent en la baralla.