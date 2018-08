Dos banyistes morts i una ferida crítica a les platges de Tarragona en les últimes hores

Dos banyistes han perdut la vida en les últimes hores i una tercera ha resultat ferida greu en dues platges de Torredembarra (Tarragonès) i una de Segur de Calafell (Baix Penedès), segons han informat fonts de Protecció Civil de la Generalitat. A tots tres punts hi havia vigilància i hi onejava la bandera verda.

El primer ofegament s'ha registrat a la platja dels Muntanyans de Torredembarra, on un ancià de 86 anys es banyava amb la família, però s'ha indisposat i en sortir de l'aigua, s'ha desmaiat. Els sanitaris del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) li han practicat maniobres de reanimació, però ja no han pogut fer res per salvar-li la vida.

El segon cas s'ha produït a la platja de Segur de Calafell (Baix Penedès) sobre les dues del migdia, quan un home de 78 anys, veí de Barcelona, ha patit una aturada cardíaca que li ha ocasionat la mort.

Finalment,cap a dos quarts de tres de la tarda una banyista de 70 anys ha quedat inconscient a la platja de La Paella de Torredembarra. En aquesta ocasió, el SEM sí que ha aconseguit estabilitzar-la i els serveis d'emergències l'han traslladada d'urgència a l'hospital Santa Tecla de Tarragona.