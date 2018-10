Dos informes descarten irregularitats en el contracte de Glòries del mandat Trias

Un informe de l'Oficina de Transparència de l'Ajuntament de Barcelona assenyala aspectes a millorar en el procés del contracte de les obres dels túnels viaris de Glòries adjudicades el 2015, en l'anterior mandat, mentre que un altre, elaborat per l'empresa pública Barcelona d'Infraestructures Municipals (Bimsa), garanteix que va estar ajustat a la legalitat. Tots dos informes, consultats per Europa Press, van ser encarregats pel govern d'Ada Colau, després que la Guàrdia Civil fes un escorcoll a la seu de Bimsa el febrer de l'any passat. Primer va encarregar el de l'Oficina de Transparència i, un cop va acabar, va encarregar el de Bimsa, que rebat els aspectes a millorar que assenyala el primer i destaca que hi ha hagut canvis normatius no vigents en el moment de l'adjudicació de l'obra el 2015.

La tinent d'alcalde Janet Sanz ha ressaltat, en declaracions als mitjans, que van encarregar analitzar aquests processos de contractació per saber si podien estar relacionats amb delictes penals, i ha assegurat que no hi ha irregularitats ni " cap vinculació directa dels processos administratius a possibles adjudicacions del 3%" i al finançament irregular de CDC, que va governar en el mandat passat, de Xavier Trias.

"En cap cas cap dels informes acredita irregularitats administratives que invalidessin el contracte de Glòries ni que determinin que hi ha una vinculació penal entre aquestes situacions i el que està investigant l'Audiència Nacional", ha assegurat després de la comissió d'investigació convocada per analitzar els dos informes. La comissió, però, s'ha acabat suspenent perquè avui no hi han pogut assistir dos dels autors dels informes que es debatien.

L'informe de l'Oficina de Transparència assenyala aspectes com que es va iniciar l'expedient de contractació dos mesos abans de l'aprovació definitiva del projecte executiu –a la qual cosa Bimsa respon que el problema hauria sigut si s'hagués adjudicat abans, no que s'iniciés l'expedient–, i una pluralitat de contractes menors vinculats al principal. També assegura que es van donar divergències entre el plec de clàusules administratives i el contracte –com que no s'especificava que el contractista havia d'abonar un 4% a Bimsa per treballs de direcció, coordinació i gestió de construcció–, mentre que Bimsa garanteix que no hi ha divergències entre els dos.

L'informe de l'Oficina de Transparència llança recomanacions per millorar aquests processos, mentre que el de Bimsa conclou que "l'activitat de Bimsa ha estat plenament ajustada a la legalitat ".



La comissió que havia d'abordar els informes amb els autors s'ha suspès perquè d'ells no hi han pogut assistir, cosa que impossibilitava poder explicar de manera convenient els informes, segons el govern d'Ada Colau, que ha demanat ajornar la comissió. Aquesta opció ha comptat amb el suport del PDECat i l'oposició de la resta de grups de l'oposició, que demanaven celebrar la comissió de totes maneres.

El president de la comissió, Santiago Alonso (Cs), ha criticat l'actitud del govern d'Ada Colau i ha assegurat que buscaran dates per convocar de nou la comissió. Sanz, en nom del govern, ha insistit que els informes no es podien explicar sense els tècnics.

Els grups de l'oposició han criticat que van rebre els dos informes aquest dimarts a la nit quan podrien haver-los rebut abans, ja que un d'ells es va acabar al juliol i l'altre dilluns. I el tinent d'alcalde de Drets de la Ciutadania, Jaume Asens, ha explicat que, abans de publicitar el primer informe, van preguntar a l'Audiència Nacional si donar-lo a conèixer tindria conseqüències sobre la investigació en curs.

El jutjat va trigar un parell de mesos a comunicar que es podia explicar l'informe de l'Oficina de Transparència, però després d'això el consistori va optar per demanar el segon informe a Bimsa per fomentar "un debat tan complet com fos possible" sobre les qüestions detectades i sobre les millores a aplicar, segons Asens.