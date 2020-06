Dos detinguts per l'atac a un pis amb joves immigrants a Premià de Mar

Els Mossos d'Esquadra han informat aquest dimarts que han detingut dues persones relacionades amb l'atac de diumenge a la nit a un pis amb joves immigrants a Premià de Mar, que van haver de ser traslladats a una altra ubicació per seguretat. Els detinguts tenen 32 anys, són veïns de Premià i Mataró i se'ls acusa de delictes d'atemptats, resistència i desobediència a agents de l'autoritat, desordres públics, danys, lesions i un delicte d'odi i discriminació. La policia va obrir una investigació dilluns que va permetre identificar i detenir dos dels presumptes autors dels incidents. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.

Els fets es remunten a la nit de diumenge, quan un grup de veïns organitzats va atacar amb pedres un pis ocupat en què vivien joves migrants, tal com va denunciar a través de les xarxes la Unitat Contra el Feixisme i Racisme (UCFR), que va compartir imatges en què es veia el llançament d'objectes i se sentien insults. Fonts dels Mossos d'Esquadra van confirmar a l'ARA que un dels nois va resultar ferit lleu en l'atac i que tots van haver de ser traslladats a un altre emplaçament per seguretat. Els veïns que atacaven l'edifici també es van encarar als agents i van causar destrosses al mobiliari urbà. La policia va fer diverses càrregues per dispersar els concentrats i cinc agents van resultar ferits lleus.

Ara està previst que els dos detinguts passin a disposició judicial en les pròximes hores.

En un comunicat els Mossos han reiterat el seu "compromís i obligació per garantir la llibertat i els deures de tots els ciutadans", i han afegit que treballen "per defensar una societat lliure de racisme i xenofòbia".