Dos detinguts per la seva relació amb el segrest d'un home a Lloret de Mar

Noves detencions relacionades amb el segrest d'un home durant 11 dies –cinc dels quals a Catalunya– l'any passat a Lloret de Mar. Els segrestadors, que demanaven un rescat a la família d'1,5 milions d'euros, mantenien la víctima atordida subministrant-li drogues i van ser desarticulats en una operació conjunta dels Mossos i la Policia Nacional, moments abans d'intentar fer l'intercanvi amb els familiars del segrestat a l'aparcament d'un hotel de la carretera A-42 que va de Madrid a Toledo. Les investigacions han permès ara detenir dues persones més i investigar-ne una altra per la seva presumpta relació amb el cas.

Un dels arrestats va participar directament en el trasllat del segrestat i va ser l'encarregat de custodiar la víctima a Toledo. L'altre la va custodiar durant els cinc dies que va ser retinguda a Catalunya. I l'home investigat hauria donat suport logístic al grup de segrestadors. Un cop va declarar, es va veure clar que li havien sostret la targeta de crèdit i que l'havien fet servir per fer pagaments. Ha quedat en llibertat a l'espera que el jutge el citi a declarar.

El juny del 2017, la policia va alliberar a Toledo un home que havia estat segrestat a Blanes i va detenir cinc dels segrestadors. Tots van ingressar a la presó. Va ser la dona del segrestat la que va alertar la policia que havia rebut una trucada des del mòbil del seu marit d'un home que en reivindicava el segrest i reclamava un rescat d'1,5 milions d'euros.

Les investigacions van concloure que el segrest l'havia fet un grup criminal experimentat format principalment per membres de l'Europa de l'Est. Els agents van determinar que "la veu" dels segrestadors se situava a Madrid i que la víctima podria estar retinguda en una zona sense determinar entre Madrid i Toledo. El 22 de juny els segrestadors es van posar en contacte amb la família per donar-los un ultimàtum: o feien el pagament o matarien l'ostatge. L'intercanvi s'havia de fer el mateix dia a la tarda a l'aparcament d'un hotel de l'A-42 que va de Madrid a Toledo. Agents dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Nacional van acompanyar el germà de la víctima des de Barcelona a Madrid. Paral·lelament, van localitzar el vehicle d'un dels sospitosos a Toledo i van detectar diversos membres del grup mentre feien comprovacions i vigilància al voltant d’un immoble.



Unes hores abans de la cita per fer l'intercanvi, els policies van observar com intentaven introduir a la part posterior d'una furgoneta la víctima, asseguda en una cadira de rodes. La policia va detenir els sospitosos en aquell moment i va arrestar tots els membres del grup excepte un que va aconseguir fugir per la teulada. La víctima, que va ser traslladada a l'hospital parcialment inconscient a causa de les drogues que el grup li havia subministrat, no presentava més lesions que les contusions provocades pels cops rebuts i ferides als canells produïdes per les lligadures.

Les investigacions van permetre determinar els moviments dels segrestadors mentre van mantenir retingut l'home. Això va servir per identificar la persona que havia facilitat la casa als segrestadors durant la seva estada a Catalunya i que es va encarregar de la custòdia de la víctima durant cinc dies. També es va identificar la persona que va fer de nexe entre els grups de Madrid i Catalunya: un home de nacionalitat colombiana amb domicili a Arroyomolinos (Madrid), que tenia antecedents per robatori amb força, amb violència i assalts, i que també havia estat detingut per haver participat en una detenció il·legal el 2012.



Els agents també van identificar una persona que hauria facilitat al grup la logística per poder desplaçar-se de Catalunya a Madrid: un home de nacionalitat equatoriana amb domicili a Madrid.



El 12 de juny els agents van establir un segon dispositiu policial conjunt que va permetre detenir els tres homes, dos a la Comunitat de Madrid i un a Cervelló. El mateix dia els agents van escorcollar el domicili de Cervelló on va estar segrestada la víctima. Hi van localitzar l'habitacle que el grup havia condicionat per instal·lar el segrestat.