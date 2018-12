Dos ferits, un de greu, per l'atac de dos gossos a Vallvidrera

Dues persones han resultat ferides, una de caràcter greu i una altra de més lleu, aquest dimecres al migdia per l'atac de dos gossos a Vallvidrera, a Barcelona. Tot apunta que els dos animals s'haurien escapat de la casa de l'amo i que hi han tornat després de l'agressió, segons fonts de la Guàrdia Urbana, que no ha concretat si eren de raça perillosa.

Dues ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques s'han traslladat fins al lloc dels fets per atendre les dues persones ferides, una de les quals era una dona gran. El cos policial ha obert diligències d'investigació per si dels fets se'n deriva denúncia o sanció administrativa. Els gossos han quedat sota la custòdia del propietari.