Dos morts i un ferit en el xoc entre una furgoneta i un camió a la C-15 a Vilafranca del Penedès

Dues persones han mort i una altra ha resultat ferida després d'un xoc entre una furgoneta i un camió aquest diumenge a la tarda a la C-15. Els dos vehicles s'han incendiat i la carretera està tallada en els dos sentits de la marxa a l'alçada de Vilafranca del Penedès. El sinistre ha passat a les 16.16 hores al punt quilomètric 14, on per causes que es desconeixen han xocat els dos vehicles. Les víctimes són els dos ocupants del turisme, mentre que el conductor del camió ha resultat ferit menys greu. Segons els Bombers de la Generalitat, la caixa del camió, que transporta bobines de cables elèctrics, s'ha incendiat i el foc també ha afectat al turisme. Fins al lloc s'han desplaçat cinc dotacions dels Bombers, quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra i efectius dels Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM).