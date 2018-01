Dos ferits, un d'ells de gravetat, en un xoc frontal a Castellbell i el Vilar

Un noi de 18 anys ha resultat ferit de gravetat i una dona de 46 anys ha quedat ferida de poca gravetat en un xoc frontal entre dos cotxes a la C-58 a Castellbell i el Vilar (Bages).

Segons el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), el sinistre ha tingut lloc a les 19.20 al punt quilomètric 37 en sentit Terrassa, on per causes que no se saben han xocat aquests dos vehicles.

El jove ha estat traslladat amb una contusió cranial greu a l'Hospital Mútua de Terrassa en una ambulància del SEM. L'altra afectada ha estat evacuada a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.