Dos jutges no veuen delicte en els talls de carretera del 8-N

El jutge d’Igualada va passar ahir d’interrogar 25 dels 51 investigats per haver tallat l’autovia A-2 durant la vaga del 8 de novembre passat a arxivar el cas. Després que alguns encausats compareguessin al matí davant el tribunal -dimarts ho havien fet els altres investigats en la mateixa causa-, el jutge va fer arribar a la tarda la interlocutòria en la qual arxiva, provisionalment, el cas que havia obert fa unes setmanes. Als 51 investigats -la majoria dels quals s’havien negat a declarar- els atribuïen inicialment un delicte de desordres públics.

Segons el Codi Penal, aquest delicte implica la comissió d’una acció violenta. “No s’ha evidenciat durant la investigació l’existència de violència, amenaces, coaccions o danys en les persones o en les coses”, resol el jutge, que considera que la descripció dels fets i la identificació dels participants “és tan vaga que és pràcticament impossible” atribuir cap situació -per delictiva que pugui arribar a ser- a cap dels encausats, dels quals defensa la presumpció d’innocència.

“Ni els indicis s’han concretat”, destaca el jutge d’Igualada, que recorda que la fiscalia -que era l’única acusació que hi havia en aquesta causa- també valora que s’ha d’arxivar perquè no hi ha els elements necessaris per parlar de conductes de desordres públics.

El fiscal tampoc hi veu delicte

El ministeri públic, que ni va assistir a les declaracions dels 51 encausats davant el jutge, apunta que l’atestat dels Mossos d’Esquadra permet concloure que es van produir talls a les carreteres però que no hi va haver “actes de violència sobre les persones ni tampoc sobre les coses”. “No hi ha prou indicis” perquè l’acció de tallar l’autovia A-2 pugui ser sancionada per la via penal, afegeix. El fiscal matisa que, en tot cas, aquesta acció podria ser sancionada per la via administrativa, amb una multa, per haver causat desordres o haver obstaculitzat la via pública.

Malgrat tot, el jutge insisteix que la manifestació a l’autovia A-2 a Òdena no estava convocada ni autoritzada per l’administració pública. I defensa que calia investigar els fets perquè es va alterar “la pau pública” encara que després “no s’ha acreditat” la violència que exigeix el delicte de desordres. Però conclou que en la investigació de la causa no s’ha justificat “degudament” que es cometés cap delicte de desordres públics, que era el que havia motivat l’obertura del cas.

L’advocada d’alguns dels encausats, Carolina Telechea, va celebrar ahir que s’hagi arxivat la causa judicial “perquè no podia ser d’una altra manera”. “Estem molt satisfets. Des del primer minut que van començar a notificar a les persones que estaven investigades per aquest cas, no era lògic que es continués”, va assegurar Telechea, que va subratllar: “Sabíem des del principi que no hi havia fonament”.

Tampoc la jutge de Vilanova i la Geltrú que investigava cinc veïns del Garraf per haver tallat l’autopista C-32 el 8 de novembre ha considerat finalment que darrere la protesta hi hagués un delicte de desordres públics. La instructora havia citat a declarar els investigats el 10 d’abril però ahir va emetre una interlocutòria en què donava per tancada la investigació. Argumenta que a hores d’ara no consta cap indici d’aquest delicte. Ara la fiscalia pot recórrer la decisió.