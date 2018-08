Dos dels tres morts per la calor eren persones sense sostre

En dos dies Catalunya ha registrat tres morts per cop de calor, i almenys dos eren persones sense sostre que els investigadors de la Policia Nacional miren d’identificar. A l’UCI de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona hi van morir dos homes dissabte -un va ser trobat al barri de Campclar i l’altre al municipi de Constantí-. En aquest segon cas es tractava d’una persona sense casa que se suma a l’home que va morir a l’Hospital Clínic de Barcelona divendres.

En el cas que va transcendir ahir a Tarragona, la víctima va ser localitzada inconscient dijous passat, molt a prop del monument romà de Centcelles i també del riu Francolí. Les primeres hipòtesis, segons l’alcalde Òscar Sánchez (PSC), és que l’home vingués del barri tarragoní de Sant Salvador perquè “Constantí no té persones sense sostre”, va dir. L’home mort de Campclar era d’uns 60 anys i, malgrat que encara s’ha d’identificar, diverses fonts van descartar que es tractés d’una persona que dormís al carrer.

Les víctimes que ha provocat l’onada de temperatures extremes a Catalunya ha fet palès que quan el termòmetre cau per sota de zero graus molts ajuntaments apliquen protocols per garantir refugi a les persones que viuen al carrer, però quan es freguen els 40 graus no hi ha plans tan clars més enllà de les recomanacions genèriques de Protecció Civil. “No ens hem trobat mai amb una calor com aquesta, però hem de prendre mesures”, va reconèixer ahir José Acero de Dios, regidor del PP i responsable de Protecció Civil a Tarragona. No hi ha temps per fer un protocol, però sí per prendre mesures d’urgència immediates, com ara “repartir aigua i recordar les recomanacions de Protecció Civil”, va dir. Alguns municipis, com el Catllar i els Pallaresos, han obert de franc les piscines per facilitar que la gent es refresqui, “però Tarragona té platges”, va recordar el regidor. Va anunciar que avui hi haurà una reunió d’urgència.

El director de la Fundació Arrels, Ferran Busquets, va pronunciar-se ahir sobre les morts de persones sense sostre aquests dies i va dir que constaten “la duresa i el drama” que viu aquest col·lectiu. Va reconèixer que hi ha més sensibilització de la necessitat de fer plans d’emergència en casos d’onada de fred, però que sovint s’oblida el perill de la calor extrema. “Hi ha persones que són al carrer que pateixen deshidratació i també cremades”, va dir. El fundador d’Arrels, amb tot, va insistir que els riscos no són “a l’estiu o a l’hivern” sinó tot l’any, i va instar les administracions a obrir instal·lacions permanents que permetin resguardar-se sempre.

El pla de Protecció Civil havia atès fins dilluns 330 incidents, entre consultes telefòniques sanitàries i atencions a persones. Per la seva banda, l’Ajuntament de Barcelona manté activat el protocol d’alerta i ja suma 134 persones ateses. En el cas dels sensesostre, el pla preveu un equip de professionals que surt al carrer en les franges de més calor per repartir aigua i informar-los de la possibilitat d’utilitzar els espais climatitzats durant les hores de més calor.