Dos morts i deu ferits en un incendi a Borriana

Dues persones van morir i 10 van resultar ferides de diversa consideració en un incendi ahir al matí en un habitatge d’un edifici de quatre pisos al municipi de Borriana (Plana Baixa), per causes que encara s’investiguen. Un dels pisos era un habitatge pastera.

El Consorci de Bombers de Castelló va rebre l’avís de l’incendi a les 6.05 del matí i al lloc s’hi van desplaçar bombers del parc de la Plana Baixa, a la localitat de Nules, que van rebre l’avís que almenys hi havia una persona atrapada a l’habitatge afectat per les flames, mentre que al pis de dalt hi havia molt de fum.

En accedir a l’habitatge on es va originar l’incendi van trobar un home de 67 anys que, tot i ser rescatat i atès pels sanitaris del Servei d’Atenció Mèdica d’Urgència (SAMU), va morir al mateix lloc. La dona i la filla del mort es trobaven a l’habitatge en el moment de l’incendi, però van aconseguir sortir de la casa abans que els bombers arribessin al lloc. La dona va haver de ser traslladada a un centre hospitalari.

Un altre grup de bombers van accedir a l’habitatge de la segona planta de l’edifici, pel que sembla un pis pastera, després d’esbotzar la porta. Allà hi va morir un home de 40 anys. Els bombers van aconseguir rescatar vuit persones, totes de nacionalitat pakistanesa, en estat inconscient.

Al lloc dels fets s’hi van traslladar diverses unitats del SAMU i del Servei Vital Bàsic (SVB) de la Generalitat Valenciana, que van traslladar deu persones ferides de diversa consideració als hospitals de la Plana i el General de Castelló, segons van informar ahir fonts de la conselleria de Sanitat i del Consorci Provincial de Bombers. També es van desplaçar al lloc dels fets agents de la Policia Local de Borriana i de la Guàrdia Civil, que van evacuar 40 persones de l’edifici afectat i del del costat.

L’incendi, que es va declarar al menjador de l’habitatge situat al primer pis de l’edifici, situat al número 4 del carrer de la Bosca de Borriana, per causes que es desconeixen, va estar controlat a les 7 del matí i extingit a les 9.20 hores.