Dos morts i tres ferits en un xoc entre dos turismes a Borrassà

Dues persones han mort aquest dimecres a primera hora de la tarda en un xoc a l'N-II, al seu pas per Borrassà (Alt Empordà), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). El sinistre s'ha produït per causes que s'investiguen quan passaven uns cinc minuts de les tres de la tarda a l'altura del quilòmetre 747. Les dues víctimes mortals són els conductors, mentre que tres persones més han resultat ferides de diversa consideració, de les quals dues menys greus i una de lleu, que han sigut traslladades a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Arran de la incidència, que obliga a tallar la via en els dos sentits, tot i que es fan desviaments cap a l’N-IIa i l’AP-7 en sentit sud, s’han mobilitzat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i l’helicòpter i tres ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).