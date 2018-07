Dos morts en caure el cotxe en què viatjaven al canal de l'Ebre, a Amposta

Dues persones de 74 i 78 anys han mort aquest dimecres poc després de les vuit del vespre en caure el cotxe en què viatjaven al canal de la dreta de l'Ebre, en terme municipal d'Amposta. Els serveis d'emergència han rebut l'avís de l'incident a les 20.19 h. El succés ha tingut lloc al Camí de Lligallo de Cambra, una via asfaltada paral·lela a la carretera TV-3405 d'Amposta a Sant Jaume d'Enveja, a l'altura del quilòmetre 1,5 d'aquesta via. Bombers, Mossos d'Esquadra i SEM han rescatat les víctimes, i els efectius sanitaris els han practicat maniobres de reanimació, però no han aconseguit salvar-los la vida.