Dos morts i un ferit greu en precipitar-se un cotxe sobre l'autovia A-7 a Tarragona

Dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu en un accident de trànsit el matí d'aquest dissabte al quilòmetre 14 de la carretera T-11, al terme municipal de Tarragona. Per causes que s'estan investigant, el vehicle en què viatjaven s'ha precipitat pel lateral de la calçada i ha caigut a la carretera A-7, en un punt en què les dues vies es creuen. Han mort la passatgera davantera i la posterior del vehicle, mentre que el conductor ha quedat ferit greu i ha estat traslladat pel Sistema d'Emergències Mèdiques a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. L'accident s'ha produït en un rotonda de la T-11, al costat del centre comercial les Gavarres, des d'on el turisme s'hauria precipitat a l'autovia A-7, que es troba just a sota. Arran del sinistre, l'A-7 ha estat tallada en sentit sud a l'alçada del quilòmetre 1.160 des de les 9.26 hores fins prop de les 11 del matí. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 8.43 hores i han desplaçat vuit patrulles a la zona. També han intervingut quatre dotacions de Bombers, que han efectuat tasques d'excarceració, i dues ambulàncies del SEM.