Condemna de dos anys de presó per abusar en grup d'una noia amb intel·ligència límit a Lleida

L'Audiència de Lleida ha condemnat a dos anys de presó un dels acusats d'haver abusat sexualment d'una noia amb intel·ligència límit el maig del 2017 a Lleida. Es tracta d'un noi de 20 anys que, en el moment dels fets, era amb un altre major d'edat que ha quedat absolt d'abús sexual i un tercer noi, de 16 anys, que ja va ser condemnat pel jutjat de menors.

Els fets van tenir lloc el 22 de maig del 2017 quan tots tres es van trobar a la sortida d'un bar d'oci de Lleida la víctima i la van convidar a acompanyar-los al pis d'un d'ells. La sentència de l'Audiència Provincial de Lleida condemna ara un dels dos adults per abús sexual, mentre que absol l'altre que, segons descriu, s'ho mirava des d'una cadira i feia fotografies del moment.

Malgrat que durant el judici els acusats van manifestar que les relacions van ser consentides, la noia va declarar haver-los dit que "s'estaven passant una pila", que no volia i que "li estaven fent mal". També va manifestar haver-se quedat "en blanc" en el moment dels fets, encara que va admetre que "no li feia cap gràcia" el que passava i que "se'n volia anar".

Al matí, la víctima va abandonar la casa on s'havia quedat cinc hores sola amb el menor i es va trobar amb la seva mare, que la buscava perquè s'havia escapat de casa la nit anterior. La noia va anar fins a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida per sotmetre's a una revisió mèdica i els informes no van mostrar cap lesió.

Dubtes de la "contundència" de la noia

La psicòloga present en el judici i que va tractar la noia va assegurar, segons recull la sentència, que el discurs de la víctima "presenta molts criteris de credibilitat sense detectar fabulació" i coincidia amb els forenses que, tot i que no s'apreciava la disminució que patia a simple vista, la noia va expressar el rebuig amb expressions com "pareu, pareu, que me'n vaig".

La noia té una discapacitat intel·lectual per la qual va resultar judicialment incapacitada, derivada d'una intel·ligència límit, trastorns de conducta i trastorn mental. Malgrat això, els forenses i la psicòloga que la van atendre van assegurar que la discapacitat era "difícil d'apreciar a simple vista". Això no obstant, van afegir que es podia detectar "després d'unes hores d'interactuar-hi".

La sala ha determinat la pena de dos anys de presó, la mínima, amb atenuant per confessió per a un dels acusats, així com la prohibició d'acostar-se a la víctima durant tres anys i l'obligació de pagar-li 3.000 euros per danys morals.

L'acusat que va presenciar l'acte sexual des d'una cadira de l'habitació i va fer-ne fotografies, les quals no va difondre més enllà dels integrants del grup, ha quedat absolt al demostrar-se que no va participar en l'abús sexual.

Per la seva banda, el menor d'edat ja va ser condemnat a un any i tres mesos d'internament en règim semiobert i a cinc mesos de llibertat vigilada el mes de desembre passat pel jutjat de menors de Lleida.

La Federació Catalana de la Discapacitat Intel·lectual (Dincat) ha rebut amb "repulsa" i "estupefacció" la sentència. Consideren que l'argument de l'Audiència de Lleida, que entén que la víctima "no va resistir-s'hi amb prou contundència", continua demostrant la "nul·la sensibilitat i humanitat" de l'estament judicial respecte a les situacions de violència sexual contra les dones i contra les dones amb discapacitat.